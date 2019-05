Diretta Paganese Bisceglie/ Streaming video e tv: partita incerta (playout Serie C)

Paganese Bisceglie, in diretta sabato 18 maggio alle ore 18.00 dallo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per l’andata dei play out di Serie C 2018-2019 nel girone C. Ultimissimo treno per la salvezza per i campani che vengono da una stagione travagliatissima, con soli 23 punti conquistati dei quali 9 ottenuti nelle ultime 4 sfide di campionato. L’ultimo successo di misura contro la Viterbese ha permesso ai campani, che hanno chiuso in maniera positiva e determinante – altrimenti sarebbe maturata la retrocessione aritmetica per i punti di svantaggio nei confronti della penultima – di agganciare i play out dove sfideranno i pugliesi, ai quali non è bastata l’ultima vittoria interna contro la Cavese per 4-3 per evitare i play out, restando 6 punti davanti la formazione di Pagani.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Paganese Bisceglie non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati elevensports.it che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE BISCEGLIE

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Paganese Bisceglie, sfida che andrà in scena allo stadio Torre di Pagani. Padroni di casa schierati da mister Alessandro Erra con un 4-3-1-2 con in campo dal primo minuto Santopadre; Tazza, Piana, Stendardo, Perri; Capece, Navas, Fornito; Scarpa; Parigi, Cesaretti. Risponderà il Bisceglie di Rodolfo Vanoli con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Cerofolini; Calandra, Markic, Zigrossi, Mastrilli; Triarico, Giacomarro, Risolo; Cuppone; Djoulou Zohoki, Scalzone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Paganese favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Bisceglie. Vittoria interna quotata 2.45 da Eurobet, mentre William Hill propone a 2.90 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.95 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.25 l’over 2.5 e 1.55 l’under 2.5.



