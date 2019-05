Diretta Paganese Viterbese/ Streaming video e tv: gialloblu per i playoff (Serie C)

Paganese Viterbese verrà diretta dall’arbitro Marco Ricci, e si gioca alle ore 18:30 di domenica 5 maggio: siamo arrivati alla 38^ e ultima giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019, una sfida vitale per i laziali mentre ormai conta poco per la squadra di casa che, certa da tempo di giocare il playout, proverà a prepararlo nel migliore dei modi per la conferma in categoria nonostante una stagione pessima, non a caso i risultati (due vittorie e cinque pareggi nelle ultime dieci) sono arrivati quando le possibilità di salvarsi erano esaurite. La Viterbese invece ha pagato il calendario fittissimo per aver iniziato tardi il suo campionato: ancora mercoledì ha recuperato a Catanzaro e, perdendo, è caduta per la quarta volta nelle ultime cinque partite con la società che ha deciso per l’incredibile esonero di Antonio Calabro, sostituito da Pino Rigoli. L’effetto sulla classifica è stato quello di essere fuori dalla zona playoff, dodicesima: per arrivare a giocarsi la post season i laziali dovranno vincere oggi, sperare che la Cavese non faccia altrettanto e soprattutto che perda anche solo una tra Monopoli e Casertana. Inoltre, va ricordato che mercoledì la squadra gioca la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C: vincendola, andrebbe subito alla fase nazionale. Dunque vediamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Marcello Torre, mentre aspettiamo la diretta di Paganese Viterbese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Paganese Viterbese: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE VITERBESE

Alessandro Erra dovrebbe affrontare Paganese Viterbese con i titolari, per tenerli in ritmo: le uniche concessioni potrebbero essere quelle di Ismaila Diop in difesa (con Stendardo e Piana davanti a Santopadre) e di Scarpa che può riprendersi il posto a destra con Perri dall’altra parte, in un centrocampo nel quale Fornito agirà da playmaker con Capece e Gaeta ai suoi lati. Davanti, Cesaretti e Parigi sono imprescindibili: qualora dovessero riposare, Alberti potrebbe prenderne il posto e con lui magari lo stesso Scarpa, mandando Navas a giocare da esterno in mediana. Pino Rigoli non può fare troppo turnover in vista della Coppa Italia, perchè anche questa partita è fondamentale: è squalificato Tsonev, dunque cambio obbligato in mezzo con Artioli o Coppola a giocare in mezzo con Cenciarelli, in difesa Sini cerca spazio e potrebbe strapparlo ad Andrea Coda con la conferma di Rinaldi e Atanasov (in porta c’è Valentini), Zerbin e Mignanelli dovrebbero nuovamente giocare sulle corsie mentre i dubbi maggiori riguardano l’attacco, dove Pacilli è in competizione con Molinaro per il ruolo di trequartista e Polidori potrebbe lasciare la maglia a Bismark, che affiancherebbe Luppi. Vandeputte, che rientra dalla squalifica, potrebbe comunque partire dalla panchina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA