Diretta Palermo Cittadella/ Streaming video DAZN: ultime speranze rosanero (Serie B)

Palermo Cittadella, diretta da Sacchi, si gioca sabato 11 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide della trentottesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Ultima spiaggia per le due formazioni alla ricerca dei rispettivi obiettivi: il Palermo gioca con la spada di Damocle delle irregolarità amministrative che potrebbero portare i rosanero addirittura alla retrocessione ma, sul campo, la squadra di Delio Rossi insegue una vittoria che varrebbe la promozione solo in caso di mancata vittoria del Lecce contro lo Spezia, altrimenti saranno play off partendo direttamente dalla semifinale, e con la migliore posizione nella griglia. Proprio quei play off che il Cittadella insegue dopo il rotondo tris al Verona: i veneti dovranno mantenere il punto di vantaggio che al momento vantano sugli scaligeri e sulla Cremonese per partecipare alla post season.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Palermo Cittadella non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CITTADELLA

Le probabili formazioni di Palermo-Cittadella, sfida che andrà in scena allo stadio Barbera di Palermo. Padroni di casa schierati da mister Delio Rossi con un 4-3-1-2 con in campo dal primo minuto Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Puscas, Moreo. Risponderà il Cittadella di Venturato con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Paleari, Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Diaw, Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Palermo favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Cittadella. Vittoria interna quotata 1.75 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.60 la quota del pareggio e Bet365 propone a 4.40 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.75 l’over 2.5 e 2.10 l’under 2.5.



