Diretta Palermo Padova/ Streaming video DAZN: occasione per i rosanero (Serie B)

Palermo Padova, che sarà diretta dal signor Lorenzo Illuzzi, è una delle partite valide per la 34^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019: al Renzo Barbera si gioca alle ore 21:00 di lunedì 22 aprile. I rosanero arrivano da due colpi importantissimi: le vittorie contro Verona e Benevento hanno permesso di tenere a bada due avversarie pericolose e proiettato la squadra verso il secondo posto virtuale, perchè il Palermo ha giocato una partita in meno rispetto al Lecce e dunque potrà tornare in zona promozione diretta quando i salentini si fermeranno, a patto ovviamente che i risultati per i siciliani siano buoni. Il Palermo dunque sogna il sorpasso anche questa sera – il Lecce gioca a Perugia; dall’altra parte arriva un Padova che ha pareggiato contro il Cosenza andando incontro alla quinta partita senza vittorie. La possibilità di giocare i playout dista 5 punti e i biancoscudati hanno solo quattro partite per provarci, dovendo effettuare il turno di riposo la prossima settimana: una montagna da scalare anche solo per arrivare allo spareggio. La diretta di Palermo Padova sembra dunque essere un’occasione più per i padroni di casa che per gli ospiti, ma naturalmente bisogna sempre stare attenti alle sorprese; nel frattempo possiamo andare a valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PADOVA

Mancherà Jajalo in Palermo Padova: il centrocampista bosniaco è squalificato e dunque la cabina di regia dei rosanero dovrebbe essere affidata a Fiordilino, che giocherà avendo il supporto di Haas e Murawski schierati sulle mezzali. In difesa non dovrebbe cambiare nulla anche se Rispoli e Pirrello sperano in una maglia: potrebbero rimanere fuori Salvi e Rajkovic ammoniti domenica scorsa, probabile conferma invece per Brignoli portiere, Aleesami a sinistra mentre in mezzo torna Bellusci dalla squalifica. Davanti, Roberto Stellone potrebbe confermare l’assetto con Nestorovski e Falletti esterni a supporto di Moreo, ma in questa partita potrebbe esserci spazio anche per Puscas. Matteo Centurioni dispone il Padova con Madonna e Ceccaroni terzini, Ravanelli e Cherubin saranno invece i due centrali che proteggeranno il portiere Minelli. Il modulo è un 4-3-3, con Calvano mandato a giocare davanti alla difesa e due mezzali che dovrebbero essere nuovamente Lollo e Pulzetti; i dubbi riguardano in particolar modo l’attacco, dove Clemenza e Mazzocco rischiano il posto a favore di Federico Bonazzoli e Alessandro Capello che eventualmente (almeno uno dei due) potrebbero far scivolare Mbakogu sull’esterno.

