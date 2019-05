Diretta Palermo Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: scontro salvezza in Sicilia

Palermo Sampdoria primavera, diretta dall’arbitro Francesco Cosso, lunedì 6 aprile 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Sbancando il campo del Sassuolo i rosanero hanno centrato la loro terza vittoria consecutiva, portando a casa l’atteso sorpasso sul Genoa. Se il campionato finisse adesso i siciliani sarebbero salvi, ma ci sono da mantenere due punti di vantaggio sui Grifoni: stesso problema della Sampdoria che pur essendo in serie positiva e battendo l’Udinese nell’ultimo turno di campionato resta appaiata al Palermo in classifica: la sfida sarà un vero crocevia per lanciarsi verso la salvezza o ritrovarsi a soffrire fino alla fine.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che Palermo Sampdoria Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv su Sportitalia, in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, e anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito sportitalia.com, tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match tra Palermo e Sampdoria nel campionato Primavera 1. I padroni di casa allenati da Scurto scenderanno in campo con Avogadri, Petrucci, Gallo, Angileri, Fradella, Gambino, Sicuro, Rizzo, Birligea, Santoro, Cannavò. Risponderanno gli ospiti guidati in panchina da Pavan con Krapikas; Doda, Farabegoli, Veips, Campeol; Soomets, Peeters; Yayi Mpie), Bahlouli, Scarlino, Prelec.

QUOTE E PRONOSTICI

I bookmaker indicano il Palermo favorito per la conquista dei tre punti contro la Sampdoria. Vittoria interna quotata 2.30 da Snai, Bet365 fissa a 3.30 la quota per il pari, mentre il successo dell’Empoli viene proposto a 2.80 da William Hill.



© RIPRODUZIONE RISERVATA