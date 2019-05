Diretta Palermo Spezia/ Streaming video Rai: ultime speranze rosanero (Serie B)

Palermo Spezia verrà diretta dal signor Marco Rapuano, si gioca mercoledì 1 maggio alle ore 12.30, e sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Lunch match col tecnico Delio Rossi chiamato all’impresa, riportare il Palermo verso le prime due posizioni in classifica dopo aver fallito l’assalto (pareggio interno contro il Padova) e aver visto scappare il Lecce a +5: salentini con una partita in più ma ora padroni del loro destino rispetto ai rosanero, che dovranno misurarsi anche con la voglia dello Spezia di mantenere la zona play off, con un solo punto di vantaggio per i liguri da gestire su Cittadella e Perugia – sabato scorso è arrivato un pareggio contro gli umbri – e due sole lunghezze sulla Cremonese. Soprattutto, al Palermo potrebbero essere tolti dei punti come penalizzazione in seguito al deferimento: se così fosse, per i rosanero potrebbe cambiare tutta la vallata e così per altre squadre coinvolte nella corsa agli spareggi per la promozione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Spezia sarà prevista su Rai Sport (numero 57) o Rai Sport + (numero 58): trattandosi dell’anticipo è questa la partita che per il turno di Serie B viene trasmessa dalla televisione di stato. Ovviamente, senza costi aggiuntivi e come di consueto, sarà possibile assistere alla sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SPEZIA

Le probabili formazioni di Palermo Spezia, match che andrà in scena presso lo stadio Barbera di Palermo. I padroni di casa, schierati dal tecnico Delio Rossi con un 4-3-3, giocheranno con Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Fiordilino; Falletti; Nestorovski, Puscas. Risponderà con un 4-3-3 lo Spezia allenato da Marino, schierato con Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Maggiore, Bartolomei, Crimi; Gyasi, Okereke, Da Cruz.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Palermo nella sfida interna contro lo Spezia. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 1.72, il pareggio viene quotato 3.40 da Eurobet mentre William Hill propone a 5.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.95 e 1.78.



