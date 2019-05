Diretta Parma Sampdoria/ Streaming video e tv: D’Aversa per la salvezza (Serie A)

Parma Sampdoria, diretta dall’arbitro Michael Fabbri, è la partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma allo stadio Ennio Tardini oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, alle ore 15.00. La posta in palio sarà importante soprattutto per i padroni di casa: Parma Sampdoria potrebbe infatti valere per gli emiliani di Roberto D’Aversa il definitivo sigillo sulla permanenza nella massima categoria. Di recente sono arrivati quattro pareggi consecutivi per il Parma, l’ultimo dei quali contro il Chievo: andamento lento ma costante, adesso il traguardo è ad un passo e sarebbe bello festeggiare davanti ai propri tifosi. La Sampdoria invece, perdendo contro la Lazio, è definitivamente uscita dalla lotta per le Coppe europee: resta comunque da chiudere un campionato positivo per gli uomini di Marco Giampaolo, puntando al nono posto che segnerebbe un passo avanti rispetto alle due precedenti stagioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Sampdoria in diretta tv sarà visibile in esclusiva dagli abbonati Sky: per la precisione, l’appuntamento sarà oggi pomeriggio sul canale Sky Sport 253. In alternativa, ci sarà naturalmente anche il servizio di diretta streaming video garantito da Sky Go, sempre agli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SAMPDORIA

Parlando delle probabili formazioni di Parma Sampdoria, emerge in modo chiaro che la situazione infortunati in casa Parma resta critica, con le ultime aggiunte di Ceravolo e Gagliolo. Il modulo per Roberto D’Aversa dovrebbe essere il 5-3-2, con la coppia d’attacco Siligardi-Gervinho. Da sottolineare un ballottaggio molto incerto a centrocampo fra Scozzarella e Stulac, mentre in caso di 4-3-3 troverebbe posto anche Sprocati, probabilmente a scapito di Gazzola. La Sampdoria comunque non sta meglio, perché Marco Giampaolo è alle prese con la tripla squalifica di Ramirez, Sala e Tonelli, per di più in difesa c’è pure Andersen acciaccato e di conseguenza insieme a Colley potrebbe giocare Ferrari. L’assenza di Ramirez certifica una maglia per Saponara, in attacco così resta il solo dubbio Defrel-Gabbiadini per affiancare Quagliarella.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Parma Sampdoria, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. C’è grande incertezza, con un leggero favore per gli ospiti blucerchiati: infatti il segno 2 è quotato a 2,55, mentre per il segno 1 si arriva a 2,80. L’ipotesi più remunerativa è comunque un pareggio, perché il segno X varrebbe 3,25 volte la posta in palio.



