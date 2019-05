Diretta Perugia Cittadella/ Streaming video DAZN: in palio l’8° posto (Serie B)

Perugia Cittadella, che verrà diretta dal signor Davide Ghersini, è una delle partite che rientrano nel quadro della 36^ giornata per il campionato di Serie B 2018-2019: squadre in campo alle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio per il turno infrasettimanale, al Curi si tratta di una sfida diretta per un posto nei playoff. Attualmente le due squadre sono appaiate a quota 46, e l’ottava piazza è del Cittadella in virtù della migliore differenza reti; significa che il Perugia, che però non vince da 5 partite e arriva dal comunque positivo pareggio di La Spezia, con una vittoria si prenderebbe la posizione e un vantaggio effettivo di quattro lunghezze (l’andata è finita 2-2) mettendo una seria ipoteca sulla sua partecipazione ai playoff a prescindere da quello che faranno le altre squadre. Il pareggio forse sarebbe poco utile ad entrambe vista la folta concorrenza; con un successo esterno i veneti blinderebbero la loro qualificazione alla post season, la squadra di Roberto Venturato dovrà provare a fare meglio di quanto accaduto domenica, quando ha pareggiato in casa contro l’Ascoli. Aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Perugia Cittadella, andiamo a vedere in maniera più approfondita in che modo le due squadre si potrebbero schierare sul terreno di gioco, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Cittadella non è disponibile: sarà la nuova piattaforma DAZN a mandare in onda la partita, che dunque è riservata esclusivamente agli abbonati che, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la potranno seguire in diretta streaming video avendo la possibilità, qualora possano avvalersi di una smart tv con connessione a internet, di installare direttamente l’applicazione sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

In Perugia Cittadella, Alessandro Nesta perde Gyomber e Carraro: a fare il secondo centrale difensivo (al fianco di Sgarbi) sarà El Yamiq, in mezzo al campo invece torna Raffaele Bianco che si gioca la maglia con Kouan e Michael, mentre Dragomir potrebbe scalare davanti alla difesa e Verre potrebbe sostituire Moscati come seconda mezzala; Rosi e Mazzocchi dovrebbero essere ancora i due terzini (con Gabriel tra i pali), lo schema è diventato un 4-3-3 e dunque Falzerano si allarga a destra con Sadiq Umar che deve vincere la concorrenza di Melchiorri (autore del gol del pareggio al Picco), a sinistra sono in ballottaggio Han Kwang-Song e Vido. Solito 4-3-1-2 per il Cittadella: invariata la difesa con Cancellotti e Amedeo Benedetti sugli esterni mentre Frare e Adorni proteggeranno il portiere Paleari. A centrocampo Proia e Branca restano favoriti su Settembrini per accompagnare la regia di capitan Iori, da valutare eventualmente anche una maglia per Pasa e anche nel reparto avanzato potrebbero arrivare modifiche. Schenetti se la gioca con Siega per la trequarti; intoccabile Moncini, autore di 11 gol nelle 14 partite giocate da fine gennaio, Scappini insidia il posto di Panico dando la sensazione di essere in vantaggio.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Perugia Cittadella, la squadra favorita è quella di casa: il valore posto sul segno 1 per la vittoria del Grifone vale 2,25 volte la somma investita, mentre per il successo esterno dei veneti il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,35 volte la giocata. Siamo comunque in una situazione di equilibrio, come si evince anche dal fatto che il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita di 3,15 volte quanto messo sul piatto con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA