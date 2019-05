Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video e tv: la Sir vuole confermarsi in casa

Perugia Civitanova, diretta dagli arbitri Cesare e Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 8 maggio: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30 al Pala Barton di Perugia. Si accende oggi con la diretta tra Perugia e Civitanova la tanto attesa gara 3 delle finali play off scudetto della Serie A1: atto terzo quindi del duello appassionante per il titolo italiano, che pare essere ancor ben lontano dall’essere attribuito. Considerando anche solo i risultati ottenuti fino a qui, ma ancor di più le prestazioni messe in campo da entrambe le squadre in questa finale play off, specie in gara 2 combattutissima, capiamo bene che ci troviamo di fronte a due squadre di grandissimo livello, pronte e giocarsi fino all’ultimo pallone lo scudetto: non sarà quindi facile alfine spuntarla per uno dei due club, stra pieni di campionissimi e diretti da due tecnici di indiscutibile talento.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE GARA 3

Ricordiamo a tutti gli appassionati che che sarà possibile seguire la diretta tra Perugia Civitanova in diretta tv: punto di riferimento sarà il canale Raisport +, ovviamente dalle ore 20,30. Sarà quindi garantita pure la diretta streaming video della partita di volley maschile della Serie A1 Superlega, tramite il noto portale gratuito raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA CIVITANOFVA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Perugia e Civitanova, gara 3 delle finali scudetto, è ben ricordare come i due club approderanno questo nuovo atto della lotta per il titolo italiano. Come detto prima, sarà difficilissimo attribuire quest’anno il titolo italiano, anche per il grande equilibrio visto non solo in stagione ma pure nel tabellone dei play off, dove sia la Sir che la Lube sono state assolute protagoniste nel risultato come per la qualità del gioco espresso. Ecco perchè partendo dal 1-1 segnato solo pochi giorni fa siamo impazienti di vedere come la squadra di Fefè De Giorgi si comporterà al Pala Barton questa sera. L’ultimo precedente, risalente a gara 1 della finali play off scudetto infatti non è assolutamente veritiero: benchè la vittoria per 3-0 di Perugia sia stata più che meritata, non è certo stata la vera Lube quella che è scena in campo e lo abbiamo visto nel riscatto compiuto pochi giorni dopo di fronte al propri pubblico. Al contrario Perugia, che tanto ha fatto vedere in gara 1, in terra ostile ha giocato molto a strappi, concedendo fin troppo spazio ai cucinieri, molto più freddi e lucidi. Vedremo quindi oggi se il fattore campo sarà di nuovo decisivo per il club di Bernardi oppure se Civitanova riuscirà a sbancare il palazzetto umbro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA