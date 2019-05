Diretta Perugia Civitanova/ Streaming video Rai: la partita scudetto (finale gara-5)

Perugia Civitanova, in diretta dal Pala Barton del capoluogo umbro, si gioca questa sera martedì 14 maggio 2019 alle ore 20.30. L’attesa è altissima, perché si tratta di gara-5 della finale playoff, dunque stasera Perugia Civitanova assegnerà lo scudetto numero 74 della pallavolo maschile italiana. Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova arrivano alla “bella” dopo quattro partite sempre vinte in modo piuttosto netto dalla squadra padrona di casa. Dunque serie equilibrata nel suo complesso, ma non nelle sue singole partite. Sabato ad esempio la Lube ha dominato con un perentorio 3-0, ma adesso per prendersi il tricolore avrebbe bisogno di vincere a Perugia, dove finora ha perso sia gara-1 sia gara-3 senza aggiudicarsi nemmeno un set. Perugia dunque sulla carta favorita, perché agli umbri basterà far rispettare ancora una volta il fattore campo, mentre Civitanova dovrà violare il Pala Barton, impresa ormai da anni impossibile per chiunque nei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERUGIA CIVITANOVA

Perugia Civitanova in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti naturalmente su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana e trasmetterà anche la partita scudetto alle ore 20.30 di questa sera. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Perugia Civitanova. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Perugia Civitanova, non si può fare altro che rimarcare alcune costanti della sfida tra Sir Safety e Lube. Numeri tutti favorevoli a Perugia, che dunque cercherà di confermare la tradizione, mentre a Civitanova toccherà l’onere di ribaltare tutto in una sola notte. Per prima cosa, possiamo notare che questa sarà la quinta finale in due anni fra umbri e marchigiani nelle varie competizioni: le quattro precedenti le ha vinte tutte Perugia. Inoltre gli uomini di Lorenzo Bernardi stanno ripetendo esattamente quanto avevano già fatto l’anno scorso: primi in stagione regolare, vinsero lo scudetto difendendo sempre il fattore campo, pur perdendo tutte le partite giocate in trasferta. Adesso sta succedendo di nuovo la stessa cosa: Perugia prima in stagione regolare, poi nei playoff sempre vincente in casa e sempre sconfitta fuori, ma questo può bastare a chi conta sul vantaggio del fattore campo in tutti i turni. Per Civitanova invece c’è l’incubo delle finali: la Lube ne ha raggiunte nove nelle ultime due stagioni, le prime sette però le ha perse tutte, oggi si gioca in trasferta a gara-5 l’ottava e sabato ci sarà l’ultimo atto della Champions League. Per gli uomini di Fefè De Giorgi la stagione può ancora diventare memorabile, ci saranno però da sconfiggere anche i fantasmi legati a questi numeri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA