Diretta Perugia Cremonese/ Streaming video DAZN: ultime speranze playoff (Serie B)

Perugia Cremonese, partita diretta dal signor Giua, è una di quelle che si giocano in contemporanea per la 38^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019: alle ore 15:00 di sabato 11 maggio le due squadre affrontano l’ultima partita della stagione regolare. Al massimo solo una delle due proseguirà la sua corsa nei playoff: la Cremonese infatti ha recuperato alla grande nelle ultime giornate, ma il pareggio contro il Brescia l’ha lasciata al nono posto con gli stessi punti del Verona, ma sotto per la doppia sfida diretta. Per andare alla post season, ai grigiorossi potrebbe non bastare la vittoria: almeno una tra Hellas, Cittadella, Spezia e Pescara dovrebbe mancare il successo, tutto sommato un quadro possibile anche se non immediato. Il Perugia sembra tagliato fuori: il pareggio interno contro il Cittadella – un match point – e il ko di Foggia hanno definitivamente chiuso le porte dei playoff ad Alessandro Nesta, che potrebbero arrivarci soltanto vincendo oggi e sperando nella sconfitta del Verona, che ha il doppio confronto a favore. Dunque, vedremo se nella diretta di Perugia Cremonese succederà qualcosa di imprevisto; nel frattempo noi possiamo andare a valutare in che modo le due squadre si presenteranno sul terreno di gioco del Renato Curi, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Perugia Cremonese.

La diretta tv di Perugia Cremonese non sarà disponibile, a meno che non sia questa la partita che verrà trasmessa su Rai Sport (ancora da definire): l’intero pacchetto del campionato di Serie B è infatti appannaggio della piattaforma DAZN, che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire le partite in diretta streaming video, eventualmente installando l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione ad internet.

Per Perugia Cremonese Nesta recupera Raffaele Bianco, e deve decidere se mandare in campo lui o Carraro come creatore di gioco in mezzo al campo; dovrebbe rivedersi Falzerano come mezzala offensiva, dall’altra parte agirà uno tra Dragomir e Verre con l’altro che avrà un posto da trequartista. Davanti se la giocano Vido, Sadiq Umar e Han Kwang-Song; in difesa invece dovrebbe essere tutto confermato con Rosi e Mazzocchi a presidiare le corsie, Gabriel in porta e la coppia centrale formata da Gyomber e El Yamiq. Nella Cremonese si va verso la conferma del 3-5-2 con Terranova, Claiton dos Santos e Antonio Caracciolo davanti a Michael Agazzi; sulle fasce spingono Mogos e Renzetti che dovranno fare avanti e indietro per aiutare anche la difesa, in mezzo invece Arini sarà piazzato centralmente con Castrovilli e Soddimo da interni. Davanti, Montalto e Antonio Piccolo partono ancora favoriti ma attenzione a Strizzolo, che si gioca un posto dal primo minuto.



