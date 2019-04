Diretta Perugia Lecce/ Streaming video DAZN: quote, umbri favoriti (Serie B)

Perugia Lecce, che verrà diretta dal signor Juan Luca Sacchi, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 22 aprile e vale per la 34^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Si tratta di una bella sfida tra due squadre di qualità, ma con una classifica al momento diversa: il Grifone sembrava essersi rilanciato e invece ha perso due delle ultime tre partite (ottenendo un solo punto), al momento la differenza reti lo tiene fuori dai playoff e tra nove giorni ci sarà una partita di vitale importanza contro il Cittadella, cioè una delle squadre sulle quali fare la corsa per arrivare alla post season. Serve allora una vittoria contro un Lecce che ha confermato la sua seconda posizione in classifica grazie al roboante 4-1 contro il Carpi, ma che si deve ancora fermare per il turno di riposo: lo farà alla penultima giornata, e dunque per quel momento i salentini sperano di aver chiuso il discorso legato alla promozione diretta. Significa che bisognerà vincere oggi e poi provare a fare il colpo contro il Brescia (comunque in casa) nella sfida che potrebbe essere decisiva; ad ogni modo anche centrare i playoff è un ottimo risultato per la squadra, ma giunti a questo punto si mira al bersaglio grosso. Ora vediamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte in campo; aspettando la diretta di Perugia Lecce diamo uno sguardo alle probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Lecce non sarà trasmessa sui canali tradizionali: la sfida del Tombolato sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per il campionato di Serie B 2018-2019 e fornirà dunque le sfide del torneo ai suoi abbonati, che potranno attivare la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che con una smart tv con connessione a internet sarà possibile installare l’applicazione direttamente sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA LECCE

Per Perugia Lecce Alessandro Nesta deve fare a meno di Sgarbi, squalificato: torna El Yamiq a fare coppia con Gyomber al centro di una difesa completata dai terzini Rosi e Mazzocchi, mentre in porta andrà come sempre Gabriel. A centrocampo si va verso la conferma di Carraro come playmaker e Verre come mezzala di inserimento, mentre Falzerano può tornare titolare a scapito di Michael che ha giocato a Pescara; Dragomir sarà il trequartista a supporto dei due attaccanti, forse ancora Sadiq Umar e Vido ma con Melchiorri e Han Kwang-Song che scalpitano e che venerdì scorso non hanno giocato, probabilmente in vista di questo impegno. Fabio Liverani, grande ex della partita, perde Lucioni e lo sostituisce con Marino che prenderà posto insieme a Meccariello al centro del reparto, Venuti a destra mentre dall’altra parte Calderoni è fuori a scopo precauzionale e dunque sarà Di Matteo ad agire sulla fascia; Tachtsidis sarà il regista con il supporto di Tabanelli e Petriccione (favorito su Arrigoni) che agiranno in qualità di mezzali, anche qui un trequartista che sarà ovviamente Marco Mancosu (12 gol in campionato) che sarà schierato un passo indietro rispetto a La Mantia (che rientra) e Palombi.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, in Perugia Lecce regna l’equilibrio: leggermente favorito il Grifone che un valore sulla vittoria (segno 1) pari a 2,55 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, ma per il successo esterno dei salentini, per il quale dovrete giocare il segno, 2 la vincita corrisponderebbe a 2,80 volte la puntata e dunque siamo molto vicini. Vale di più il segno X che regola l’eventualità del pareggio: il valore posto dal bookmaker è infatti di 3,25 volte la cifra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA