Diretta Perugia Modena/ Streaming video tv: chi in finale? (semifinali play off)

Perugia Modena, è la partita di volley maschile in programma oggi 28 aprile 2019 al Pala Barton: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00 per questa emozionante gara 5 delle semifinali dei play off di volley maschile di Serie A1. Con il successo dell’Azimut per 3-0 in gara 4, si è dovuti andare a gara 5, l’ultima e decisiva della serie a questo punto del tabellone dei play off per assegnare l’ultimo biglietto per la finale del titolo italiano: questa sera quindi con la diretta tra Perugia e Modena si accenderà uno scontro senza pari e all’ultimo pallone. I protagonisti in campo sono ben noti, come è nota la loro storia e palmares e il valore tecnico e fisico: ci attende un incontro di sicuro spettacolo in casa della Sir, campo più che bollente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MODENA PERUGIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Perugia e Modena sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18,00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video del match di volley maschile su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che quest’oggi non potessero mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA MODENA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Sarà di fatto una partita secca a decidere chi sarà oltre a Civitanova la prossima finalista per lo scudetto di Serie A1 2018-2019. Benché in questa fase del tabellone si giochi al meglio delle 5 partite alle due contendenti servirà un nuovo scontro infuocato per decidere chi proseguirà il cammino verso il titolo italiano. In questo senso però fare quindi un pronostico dell’esito è ben complicato, perchè i soliti riferimenti si annullano e pure la storia o lo stato di forma recente potrebbero darci dati forvianti. Se però osserviamo che è accaduto in queste semifinale del volley maschile di Superlega notiamo che sempre i padroni di casa hanno vinto la propria gara, segno che ancora una volta il popolo del volley è davvero il jolly in più in campo. Seguendo tale tendenza oggi sarebbe la Sir la favorita: Perugia in casa difficilmente ha poi fallito in stagiono e specie negli scontri diretti con Modena (come dimostra pure la semifinale di Coppa Italia vinta in casa per 3-0, ultimo precedente diretto tra i due club). Bernardi e i suoi però chiaramente non possono cullarsi in questo falso senso di sicurezza perché Velasco rimane un avversario più che ostico. Vedremo che cosa ci dirà il campo.



