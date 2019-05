Diretta Pescara Salernitana/ Streaming video DAZN: i granata rischiano (Serie B)

Pescara Salernitana, diretta da Nasca, si gioca sabato 11 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide della trentottesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Match cruciale per entrambe le formazioni: al Pescara manca un ultimo passo per partecipare ai play off (mancati lo scorso sabato con un pareggio beffardo a Venezia), e vincendo gli abruzzesi si garantirebbero la possibilità di giocare il primo turno in casa contro l’ottava in classifica mentre con un pareggio ci sarebbe in ogni caso la certezza di partecipare agli spareggi, che potevano essere a rischio dopo un calo strutturalo nel corso del girone di ritorno. Dopo il ko interno contro il Cosenza è diventato però drammatico il momento della Salernitana. Esonerato Angelo Gregucci, è arrivato Leonardo Menichini in panchina per provare a salvare di nuovo i granata che al momento sarebbero condannati ai play out: si spera che l’allenatore della promozione possa essere la spinta giusta, anche se chiaramente ad una giornata dal termine si potrebbe trattare di un dettaglio.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Pescara Salernitana non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SALERNITANA

Le probabili formazioni di Pescara-Salernitana, sfida che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Padroni di casa schierati da mister Pillon con un 4-3-3 con in campo dal primo minuto Fiorillo; Balzano, Perrotta, Scognamiglio, Del Grosso; Bruno, Brugman, Crecco; Mancuso, Bellini, Sottil. Risponderà la Salernitana di Menichini con un 3-5-2 e questo undici titolare: Micai; Mantovani, Schiavi, Lopez; Casasola, Rosina, Minala, Di Tacchio, Memolla; Calaiò, Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pescara favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro la Salernitana. Vittoria interna quotata 2.10 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.30 la quota del pareggio e Bet365 propone a 3.90 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.75 l’over 2.5 e 2.10 l’under 2.5.



