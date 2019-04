Diretta Pescara Verona/ Streaming video DAZN: incrocio in alta quota (Serie B)

Pescara Verona, che sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista, è in programma sabato 27 aprile alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Le due formazioni stanno provando a blindare la qualificazione ai play off: si trova in una posizione migliore il Pescara quinto in classifica, a +5 dal Perugia nono nonostante una partita disputata in più (e con un risultato deludente nell’ultima giornata, il pareggio a reti bianche di Carpi), mentre il Verona ha 3 punti di vantaggio, ma a parità di partite giocate. Gli scaligeri però sono reduci da un pesante 0-3 in casa contro il Benevento che ha rappresentato un nuovo passo indietro in una stagione in cui la formazione allenata da Fabio Grosso non è mai riuscita a trovare la giusta continuità di rendimento, e dunque non ha potuto realmente andare all’assalto di Brescia, Lecce e Palermo nella lotta per la promozione diretta (anzi, ora rischiano anche il loro posto nei playoff se il trend negativo dovesse continuare).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Pescara Verona sarà una sfida trasmessa non in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VERONA

Ecco allora le probabili formazioni di Pescara Verona, sfida che andrà in scena presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 impostato dall’allenatore Pillon, schierati con Fiorillo; Balzano, Perrotta, Bettella, Del Grosso; Crecco, Memushaj, Brugman; Marras, Mancuso, Sottil. Risponderà il Verona allenato da Grosso con un 4-3-3 e questo undici titolare: Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Balkovec; Faraoni, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Di Gaudio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Pescara per la vittoria interna contro il Verona. Vittoria in casa quotata 2.50 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 3.15 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.00 per l’over 2.5 e di 1.75 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA