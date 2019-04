Diretta Piacenza Entella/ Streaming video e tv: sfida per la vetta del girone

Piacenza Entella, diretta dall’arbitro Sozza, martedì 23 aprile 2019 alle ore 20.30, sarà un match di recupero della nona giornata del campionato di Serie C nel girone A. Scontro al vertice che sarà probabilmente decisivo per la promozione in Serie B. L’Entella comanda la classifica a quota 69 punti, il Piacenza insegue a 68. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie col punteggio di 2-1 nel turno di campionato di giovedì scorso, i liguri hanno battuto in casa l’Arezzo mentre gli emiliani sono passati in casa della Lucchese. Dopo questo recupero mancheranno solo tre partite alla fine del campionato e chi sarà in testa alla classifica potrebbe essere con un piede e mezzo in Serie B: al Piacenza serve la vittoria, l’Entella ha il vantaggio di poter puntare su due risultati su tre per ritrovarsi ancora in testa a fine partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Piacenza Entella non sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva ma in esclusiva in diretta streaming video via internet, tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, con un abbonamento sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ENTELLA

Le probabili formazioni studiate per la diretta di Piacenza Entella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Garilli di Piacenza. Padroni di casa in campo con il 3-5-2 disegnato dal mister Franzini con Fumagalli; Della Latta, Pergreffi, Bertoncini; Corsinelli, Nicco, Porcari, Corradi, Barlocco; Terrani, Ferrari. Risponderanno gli ospiti con il 4-3-1-2 impostato dal tecnico Boscaglia: Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Ardizzone; Iocolano; Mota, Mancosu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo i bookmaker Piacenza favorito per la conquista dei tre punti contro l’Entella. Eurobet propone a 2.40 la quota per la vittoria in casa, William Hill offre a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e Bet365 quota 2.90 la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nei 90′, la quota per l’over 2.5 è fissata a 2.25 e la quota per l’under 2.5 è fissata a 1.60 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA