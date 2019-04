Diretta Piacenza Olbia/ Streaming video e tv: i lupi sognano la promozione (Serie C)

Piacenza Olbia, che sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia, si gioca sabato 27 aprile alle ore 16.30 e sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Alla fine il sorpasso dei lupi è arrivato: la vittoria nella sfida diretta contro l’Entella ha portato la squadra di Arnaldo Franzini al primo posto, e dunque con 180 minuti da giocare il Piacenza sogna la promozione in Serie B che otterrà facendo anche solo un punto meno dei liguri, sapendo che le distanze andranno mantenute oggi e che potrebbero essere necessarie due vittorie (l’ultima giornata sarà a Siena) poiché l’Entella ha mantenuto il vantaggio nella doppia sfida diretta. L’Olbia, reduce dal ko interno contro il Novara, arriverà allo stadio Garilli di fatto senza nulla più da chiedere ad un campionato che ha garantito ai sardi una salvezza abbastanza tranquilla, dopo le difficoltà di inizio stagione, anche se l’obiettivo play off e il salto di qualità non sono mai stati davvero a portata di mano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Piacenza Olbia non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA OLBIA

Andiamo a studiare brevemente quelle che sono le probabili formazioni di Piacenza Olbia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Leonardo Garilli. I padroni di casa, che sono in grande spolvero e adesso ci credono sul serio, scendono in campo con il 4-3-3 impostato dall’allenatore Franzini, schierati con Fumagalli: Corsinelli, Bertoncini, Pergreffi, Barlocco; Marotta, Porcari, Corradi; Di Molfetta, Ferrari, Terrani. Risponderà l’Olbia allenata da Filippi con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Marson; Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali; Vallocchia, Muroni, Biancu; Peralta; Ceter, Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Piacenza per la vittoria interna contro l’Olbia. Vittoria in casa quotata 1.45 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.80 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 5.80 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.10 per l’over 2.5 e di 1.65 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





