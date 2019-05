Diretta Pisa Carrarese/ Streaming video e tv: si riparte dal pari (playoff Serie C)

Pisa Carrarese, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido, si gioca questa sera, mercoledì 22 maggio 2019, alle ore 20.30 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. La partita è valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Sarà un derby toscano davvero molto interessante questo Pisa Carrarese, perché si riparte dal pareggio per 2-2 maturato nella partita d’andata. Il favore del pronostico va al Pisa, perché ai nerazzurri basterà un altro pareggio per passare al turno, grazie al piazzamento migliore nella stagione regolare, ma in soli 90 minuti tutto può succedere e sarebbe rischioso per i padroni di casa puntare troppo sul pareggio. D’altro canto la Carrarese nel turno precedente ha già vinto sul campo della Pro Vercelli: fare il bis non sarà facile, ma il precedente vale sicuramente da avvertimento per il Pisa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pisa Carrarese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (playoff compresi) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CARRARESE

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni per Pisa Carrarese. Il Pisa di mister Luca D’Angelo potrebbe riproporre il modulo 4-3-1-2 con Gori in porta; davanti a lui difesa a quattro formata da Birindelli, Benedetti, De Vitis e Meroni; a centrocampo ecco il terzetto che dovrebbe essere formato da Di Quinzio, Gucher e Marin; infine in attacco il trequartista Minesso in appoggio alle due punte Pesenti e Masucci. Quanto alla Carrarese, mister Silvio Baldini dovrebbe puntare su un aggressivo 4-2-3-1 con Borra estremo difensore; nella linea difensiva a quattro G. Ricci, Karkalis, L. Ricci e Carissoni da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Rosaia e Varone, mentre sulla trequarti potrebbero agire Valente, Tavano e Bentivegna in appoggio alla prima punta Biasci, anche se naturalmente c’è pure Maccarone da considerare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Pisa Carrarese basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 infatti è proposto a 2,00 mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio, naturalmente segno X, ed infine un successo esterno della Carrarese (segno 2) varrebbe 3,80 volte la posta in palio.



