Diretta Pisa Novara/ Streaming video e tv: gran fascino all’Arena Garibaldi (Serie C)

Pisa Novara, partita diretta dall’arbitro Paride De Angeli, va in scena sabato 4 maggio 2019 alle ore 16.30 e sarà una sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Il Pisa ha bisogno di vincere per confermare quello che sarebbe un lusinghiero terzo posto per partire con ambizioni da protagonista nei play off, e soprattutto volare subito al secondo turno della fase nazionale: bisogna tenere alle spalle la Pro Vercelli e la bella vittoria di Busto Arsizio è stata fondamentale in tal senso. Il Novara è ormai certo del nono posto nel raggruppamento e della partecipazione alla post season, dove però i piemontesi partiranno dai primi turni e in fondo alla griglia: c’era qualche ambizione in più per una squadra appena retrocessa dalla Serie B, che però non ha mai trovato il giusto ritmo per correre nelle prime posizioni della classifica. Una curiosità: il Novara quest’anno ha eliminato il Pisa nel tabellone principale della Coppa Italia, nel turno precedente agli ottavi di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Novara non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Arena Garibaldi di Pisa, come quasi tutti i match di Serie C, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma elevensports.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA NOVARA

Prima del calcio d’inizio della sfida, diamo uno sguardo ravvicinato alle probabili formazioni di Pisa Novara, match che andrà in scena presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa, schierati dal tecnico D’Angelo con un 4-3-1-2, giocheranno con Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Verna, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Pesenti. Risponderà con un 4-4-2 il Novara allenato da Sannino, schierato con Di Gregorio; Cinaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Nardi, Buzzegoli, Bastoni, Schiavi; Eusepi, Cacia.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Pisa nella sfida interna contro il Novara. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 1.70, il pareggio viene quotato 3.30 da Eurobet mentre William Hill propone a 5.20 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.15 e 1.65.



