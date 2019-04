Diretta Pistoia Cantù/ Streaming video e tv: OriOra con un piede in A2 (basket A1)

Pistoia Cantù, che verrà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Christian Borgo e Andrea Bongiorni, rappresenta l’anticipo nella 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 20:30 di sabato 27 aprile. Con l’ultima vittoria nel derby contro Varese, l’Acqua San Bnerardo è tornata in piena corsa per i playoff ma deve ancora sorpassare la Openjobmetis (davanti per differenza canestri nella doppia sfida diretta) e una tra Sassari e Avellino, nel frattempo però ha rimesso in piedi una situazione che sembrava davvero complicata. La OriOra invece ha tre partite per evitare la retrocessione: sabato la squadra toscana ha perso a Trento ed è rimasta all’ultimo posto solitario, il doppio confronto con Reggio Emilia e Pesaro allontana la possibilità di salvezza ma ci sono tre partite per provare a fare il miracolo, a cominciare da questa che essendo al PalaCarrara andrà vinta senza alcuna discussione. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Pistoia Cantù, intanto noi possiamo andare a presentare i temi principali di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pistoia Cantù, che non è tra le partite scelte per questa giornata: come sappiamo l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le sfide in diretta streaming video. Come sempre il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulle due squadre, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

RISULTATI E PRECEDENTI

In Pistoia Cantù vedremo all’opera una squadra, quella brianzola, che ha vinto 9 delle 12 partite del girone di ritorno: una grande rimonta quella dell’Acqua San Bernardo che ha aperto con un filotto di sette successi prima di perdere in serie contro Trieste e Milano. Sembrava la parola fine sulle ambizioni da playoff, invece Cantù ha dimostrato di essere costruita con raziocinio e soprattutto di avere tanto talento nel suo roster. Spinta da Frank Gaines e Andrew Crawford si è presa l’importantissimo derby contro Varese dopo il ko di Venezia, e così adesso può sperare ragionevolmente di entrare nelle prime otto anche se dipenderà soprattutto dai risultati delle avversarie. La OriOra non ha saputo dare continuità alla vittoria del PalaDozza: era il 7 aprile ma poi sono arrivate due sconfitte, sanguinosa quella intera contro una Torino in difficoltà economica, più di mezzo roster sul piede di partenza e una società in vendita. Un ko che però ha confermato il trend: nel ritorno Pistoia ha vinto una sola volta, anche se ufficialmente i successi sono due perchè ci sarebbe anche il 20-0 a tavolino contro Milano, in una partita che comunque sul campo era stata persa. Salvarsi diventa sempre più complicato: per rimanere in Serie A1 i toscani hanno bisogno di vincere due delle ultime tre partite nella speranza che Torino e Reggio Emilia escano sempre sconfitte.



