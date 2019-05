Diretta Pistoiese Arezzo/ Streaming video e tv: derby toscano al Melara (Serie C)

Pistoiese Arezzo verrà diretta dal signor Mattia Pescarella, ed è in programma sabato 4 maggio alle ore 16.30: sarà una sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Non ci sono molti stimoli per gli orange padroni di casa (che hanno pareggiato in casa dell’Arzachena domenica scorsa), che hanno conquistato una salvezza difficile ma comunque importante, considerando anche le diverse difficoltà affrontate nel corso della stagione. Ma l’Arezzo ha un obiettivo finale per vincere questa partita conclusiva della regular season: con la Carrarese impegnata in casa dell’Entella, la squadra di Alessandro Dal Canto – reduce dal successo interno contro il Gozzano – ha buone possibilità, vincendo, di strappare il quinto posto ai marmiferi e partire un passo avanti nella griglia dei play off.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Arezzo non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Melani di Pistoia, come quasi tutti i match di Serie C, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma elevensports.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE AREZZO

Prima che arrivi il calcio d’inizio nella diretta di Pistoiese Arezzo, andiamo a guardare in maniera più ravvicinata quelle che sono le probabili formazioni della partita, che come detto andrà in scena presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa, schierati dal tecnico Asta con un 3-5-2, giocheranno con Pagnini; El Kaouakibi, Terigi, Ceccarelli; Regoli, Luperini, Vitiello, Petermann, Cagnano; Fanucchi, Momentè. Risponderà con un 3-5-2 l’Arezzo allenato da Dal Canto, schierato con Pelagotti; Pelagatti, Burzigotti, Pinto; Zappella, Serrotti, Foglia, Buglio, Sala; Brunori, Cutolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi all’Arezzo nella sfida esterna contro la Pistoiese. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 3.80, il pareggio viene quotato 3.30 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.10 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.15 e 1.65.



