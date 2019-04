Diretta Pontedera Alessandria/ Streaming video e tv: i granata rischiano (Serie C)

Pontedera Alessandria, diretta dal signor Fabio Pasciuta, va in scena sabato 27 aprile alle ore 16.30 e sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel calendario del girone A. Dopo lo 0-0 di Pisa i toscani padroni di casa hanno dimostrato di credere ancora nel possibile raggiungimento dei play off, ma dovranno mettere in mostra qualità importanti per resistere agli ultimi assalti della Juventus U23 e invertire una tendenza che ha impedito alla squadra di casa di chiudere il discorso qualche settimana fa, trascinandosi grossi rischi. Sarebbe potuta essere questa una sfida diretta per l’ultimo posto disponibile per la post season, ma l’Alessandria ha sprecato l’occasione perdendo in casa contro la Pro Patria. A -6 dal Pontedera, ormai la rimonta, con la Juventus per giunta di mezzo, sembra impossibile perchè bisognerebbe vincere entrambe le partite (l’ultima agevole, in casa contro l’Albissola) e sperare che i granata cadano anche al Porta Elisa di Lucca.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Pontedera Alessandria non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni di Pontedera-Alessandria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mannucci di Pontedera. Padroni di casa in campo con il 3-5-2 impostato dall’allenatore Lavezzini, schierati con Biggeri; Fontanesi, Vettori, Risaliti; Mannini, Serena, Caponi, Giuliani, Masetti; Pinzauti, Tommasini. Risponderà l’Alessandria allenata da Colombo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cucchietti; Prestia, Gazzi, Agostinone; Sartore, Maltese, Gatto, Chiarello, Panizzi; Santini, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Pontedera per la vittoria interna contro l’Alessandria. Vittoria in casa quotata 1.90 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 4.10 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.55 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





