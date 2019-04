Diretta Pordenone Giana Erminio/ Streaming video e tv: sarà promozione? (Serie C)

Pordenone Giana Erminio, partita che sarà diretta dall’arbitro Alberto Santoro, si gioca alle ore 18:30 di domenica 28 aprile: nella 37^ giornata del girone B di Serie C 2018-2019 c’è un altro match point promozione per i friulani, che una settimana fa se lo sono visto cancellare dalla doppietta di Daniele Casiraghi sul campo del Gubbio. Un pareggio che ha fatto avvicinare la Triestina a 5 punti: siccome la sfida diretta è pari (doppio 2-1 esterno) conta la differenza reti e i giuliani sono in vantaggio. Dunque, per festeggiare oggi il Pordenone dovrà vincere o sperare che la Triestina venga fermata dal Teramo; in caso contrario Attilio Tesser e la sua banda, prima in classifica ormai da fine novembre, avrebbero l’ultima sfida utile sul campo della Feralpisalò, rischiando parecchio. La Giana Erminio domenica scorsa ha pareggiato contro la Ternana, estendendo la sua striscia positiva a quattro partite ma soprattutto confermando il +3 sulla zona playout: è la stessa distanza che separa i lombardi dal decimo posto, ma naturalmente l’obiettivo principale resta quello di salvarsi. Vediamo allora cosa attenderci dalla diretta di Pordenone Giana Erminio, valutando insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Giana Erminio non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE GIANA ERMINIO

Attilio Tesser vuole la promozione, e dunque in Pordenone Giana Erminio giocano i soliti noti: in difesa Barison, reduce da una splendida doppietta, affiancherà Bassoli davanti a Bindi con Semenzato e De Agostini da terzini, a centrocampo sarà Burrai a comandare le operazioni stretto tra Zammarini e Gavazzi che proveranno anche ad aumentare la pericolosità offensiva. Ballottaggio tra Misuraca e Bombagi sulla trequarti: il primo può tornare titolare andando così ad agire alle spalle di Candellone e Ciurria, scelti ancora per il reparto offensivo. Riccardo Maspero perde invece lo squalificato Gianluca Barba: al fianco di Pinto nella zona mediana dovrebbe esserci Capano, con Iovine e Giudici regolarmente da esterni di centrocampo ad aiutare il trequartista Perna che sarà a supporto di Mutton e Rocco. Bonalumi, Perico e Montesano dovrebbero ancora una volta formare il terzetto difensivo che proteggerà l’operato del portiere Leoni.



