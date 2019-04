Diretta Porto Chelsea Youth league/ Streaming video e tv: a Nyon la finale

Porto Chelsea Youth league, diretta dall’arbitro francese François Letexier, è la finale del torneo giovanile della Uefa, attesa oggi lunedì 29 aprile 2019: fischio d’inizio previsto alle ore 18.00 al Colorvay Sports Center di Nyon. Si accende oggi l’atto conclusivo della Uefa Youth league, il campionato per club del continente dedicato alle formazioni giovanili e dove pure in stagione si sono messe in mostra squadre italiane come Juventus, Inter e Napoli: se per gli azzurri però l’avventura non si è conclusa nel migliore dei modi, lo ha fatto per Porto e Chelsea ora in campo per contendersi il titolo. C’è poi grade attesa per questo atto finale speciale in casa dei giovani Blues, che vorranno vendicare oggi la finale persa solo nella precedente stagione contro il Barcellona, risultato poi vincente con un netto 3-0 lo scorso 23 Aprile 2018.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Porto e Chelsea Youth league, finalissima prevista oggi alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: i canali di riferimento saranno quindi Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Verrà garantita a tutti gli abbonati al servizio naturalmente pure la diretta streaming video della partita, tramite la comoda app Sky Go.

DIRETTA PORTO CHELSEA YOUTH LEAGUE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni di Porto Chelsea Youth league è assai probabile che il tecnico dei lusitani Silva voglia confermare il 4-1-4-1 visto pure nella semifinale contro l’Hoffenheim visto il brillante risultato di 3-0 ottenuto. Ecco quindi che a mantenere lo specchio pulito vedremo Francisco Meixedo, con di fronte a sé i due centrali Diogo Latte e Queiros, mentre toccherà a Lopes e Tomas Esteve agire ai lati. Di fronte ecco Ndiaye, mentre nel successivo settore a 4 avranno indosso le maglie da titolari Joao Mario, Barò, Fabio Vieira e Torres: sarà infine Fabio Silva il titolare in attacco. Sarà invece il 3-4-2-1 il modulo di riferimento della formazione giovanile Uefa del Chelsea guidata da Mister Edwards. Ecco quindi che oggi in difesa di fronte al solito Ziger indosseranno la maglia da titolare Guchi, Colley e Maatsen: per la mediana si fanno invece avanti Gilmour e Gallagher al centro e il duo Castillo-Lamptey per le corsie più esterne. Infine dovrebbe essere Redan il bomber designato, supportato sull’esterno da McEachran e McCormick, pur con Brown e Nunn a disposizione alla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Trattandosi di una finale appare complicato stilare il pronostico di Porto Chelsea Youth league, benché certo l’abitudine dei blues a questo tipo di match potrebbe risultare un fattore importante. Se diamo un occhio alle quote date dal portale di scommesse bet365 vediamo che nell’1×2 il successo in finale del Porto è stato dato a 2.80, contro il più basso 2.10 fissato per la vittoria del Chelsea. Il pareggio ha invece meritato la quota di 3.50.



