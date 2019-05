Diretta Potenza Catania/ Streaming video e tv: etnei favoriti (playoff Serie C)

Potenza Catania, in diretta domenica 19 maggio alle ore 18.00 dallo stadio Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C 2018-2019. Lucani sempre più consapevoli dei propri mezzi dopo l’eliminazione di Rende e Virtus Francavilla nei due precedenti turni già affrontati nei play off. Ora l’esame sarà importante perché nel doppio confronto del primo turno di questa fase nazionale ci sarà da affrontare un ambizioso Catania, grande piazza che non è stata all’altezza dell’aggancio a Juve Stabia e Trapani, finendo anche dietro al Catanzaro nella regular season ma capace comunque di superare in scioltezza il precedente turno dei play off, rifilando un secco 4-1 alla Reggina.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Potenza Catania non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati elevensports.it che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CATANIA

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Potenza-Catania, sfida che andrà in scena allo stadio Viviani di Potenza. Padroni di casa schierati da mister Raffaele con un 3-5-1-1 con in campo dal primo minuto Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Ricci, Piccinni, Dettori, Coppola, Sepe; Guaita; Genchi. Risponderà il Catania di Sottil con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Rizzo, Bucolo, Biagianti; Sarno; Marotta, Di Piazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Catania favorito dai bookmaker per la conquista della vittoria contro il Potenza. Vittoria interna quotata 2.75 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.35 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.45 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.15 l’over 2.5 e 1.60 l’under 2.5.



