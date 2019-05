Diretta Potenza Rende/ Streaming video e tv: lucani favoriti (playoff Serie C)

Potenza Rende è in diretta dallo stadio Alfredo Viviani, ed è valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2018-2019: si gioca domenica 12 maggio alle ore 16:30 e siamo ancora nella fase “interna”, quindi per il girone C si gioca una gara secca in casa dei lucani, che si sono piazzati meglio in una stagione regolare che, da neopromossa, è stata condotta in maniera fantastica e chiusa con il quinto posto. La regola stabilisce dunque che a passare il turno, in caso di parità e in ogni caso senza i tempi supplementari, sia il Potenza che ha un grande vantaggio nell’approcciare questa partita; il Rende, che ha riposato nell’ultima giornata della scorsa settimana, deve dunque vincere in trasferta: i biancorossi si sono qualificati ai playoff per il rotto della cuffia, grazie alla migliore differenza reti nel doppio confronto con la Cavese che, per di più, ha clamorosamente perso a Bisceglie mandando tutto in fumo. Vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Potenza Rende, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello stadio Viviani leggendo in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Rende non sarà disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, salvo anticipi e posticipi laddove previsti dalla televisione di stato, del portale elevensports.it che le fornisce in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per assistere alle immagini potrete abbonarvi alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA RENDE

Nelle probabili formazioni di Potenza Rende, Giuseppe Raffaele punta come sempre sul 3-4-3: davanti al portiere Ioime la linea difensiva prevede il veterano Emerson insieme a Giosa e Di Somma, mentre a centrocampo avanzano i due laterali che potrebbero essere Manuel Ricci (un tuttofare che può agire in vari ruoli) e Sebastiano Longo, con Coppola e Matera che vanno a giocare in mezzo al campo. Nel tridente offensivo cercano posto ovviamente França (che rientra giusto in tempo) e Lescano, sugl esterni potrebbero esserci Bacio Terracino e Guaita. Il Rende è in campo con modulo speculare: Sabato, Germinio e Maddaloni a protezione di Gianmarco Palermo, Viteritti e Blaze (o Zivkov) i due laterali che avanzano il loro raggio d’azione lasciando la regia in mezzo al campo ad Awua, a fianco del quale dovrebbe essere confermato capitan Domenico Franco. Vivacqua, a secco di gol da una vita, dovrebbe comunque agire da prima punta: Laaribi, Borello e Leveque si giocano le due maglie sulle corsie.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Potenza Rende avete a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra di casa è favorita: valore di 1,87 volte la puntata per il segno 1 che identifica la vittoria del Potenza, mentre per il segno 2 da giocare sul successo esterno siamo a una quota di 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,30 volte la somma che avrete investito.



