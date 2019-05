Diretta Potenza Vibonese/ Streaming video e tv: lucani per il 5^ posto (Serie C)

Potenza Vibonese, partita diretta dal signor Michele Giordano, si gioca alle ore 18:30 di domenica 5 maggio per la 38^ ultima giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019. Ad avere interessi di classifica è solo la squadra lucana: gli ospiti infatti hanno raggiunto un’agevole salvezza grazie al passo ridotto di Bisceglie e Paganese, e dunque chiudono una stagione che è stata positiva ma avrebbe potuto regalare maggiori soddisfazioni nella parte finale, visto che i playoff erano alla portata ma sono svaniti con quattro sconfitte consecutive (e sei gare senza vittoria). Il Potenza invece ha bisogno di un punto per blindare il quinto posto, facendo valere il vantaggio nella doppia sfida diretta con la Virtus Francavilla: i pugliesi possono solo operare il sorpasso solo vincendo e con il contemporaneo ko lucano. La neopromossa è stata la grande rivelazione del girone di ritorno: dopo la sconfitta contro il Catanzaro (30 dicembre) ha aperto una striscia di 13 partite utili tornando a perdere (a Trapani) dopo tre mesi e mezzo, archiviando definitivamente l’obiettivo con il successo sulla Viterbese. Aspettando la diretta di Potenza Vibonese, andiamo dunque a valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Vibonese sarà disponibile per tutti su Sportitalia, canale 60 del vostro televisore, e anche in mobilità visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com; in alternativa l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA VIBONESE

In Potenza Vibonese, Giuseppe Raffaele dovrebbe già guardare ai playoff: in attacco Sebastiano Longo e Guaita contendono i due posti sugli esterni a Manuel Ricci e Bacio Terracino, con Murano e Genchi in ballottaggio come centravanti. Mediana con Dettori al fianco di Piccinni (o Matera), Coppola e Sepe dovrebbero agire sugli esterni dove Matino e Panico restano preallertati, poi difesa con Emerson, Giosa e Sales che comporranno il terzetto difensivo a protezione del portiere Ioime. La Vibonese si dispone con un 3-5-2 nel quale Silvestri, Camilleri e Malberti si schierano davanti a Mengoni, con Finizio e Maciucca che fanno qualche passo avanti affiancando la linea di centrocampo nella quale Prezioso sarà in cabina di regia con Kenneth Obodo e Scaccabarozzi ad agire sulle mezzali. Davanti, cerca spazio Edgar Cani ma Allegretti e Bubas danno la sensazione di essere ancora favoriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA