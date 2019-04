Diretta Pro Patria Pisa/ Streaming video e tv: incrocio con vista playoff (Serie C)

Pro Patria Pisa, sfida diretta dal signor Gino Garofalo e in calendario sabato 27 aprile alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. I bustocchi si sono confermati in ottima forma nell’ultimo periodo, dopo l’ultimo colpo esterno con l’Alessandria si sono assestati in ottava posizione, ormai sicuri dei play off, e proveranno a sfruttare queste ultime partite per migliorare ulteriormente la loro posizione in classifica che, anche se sarà difficile, potrebbe trasformarsi in una quinta piazza che avrebbe ben altro respiro. Il Pisa ha frenato pareggiando in casa col Pontedera e sprecando inoltre un calcio di rigore alla fine della partita, ma vede ancora la Pro Vercelli terza lontana solo una lunghezza e può giocarsi dunque le ultime carte per andare direttamente a giocare la fase nazionale dei playoff, eventualmente un giusto premio per la rimonta che i nerazzurri sono riusciti a centrare nel girone di ritorno (che pure lascia qualche rimpianto per quello che sarebbe potuto essere).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Pro Patria Pisa non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PISA

Andiamo a dare uno sguardo più ravvicinato alle probabili formazioni di Pro Patria Pisa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio. Padroni di casa in campo con il 3-5-2 impostato dall’allenatore Javorcic, schierati con Mangano; Molnar, Battistini, Boffelli; Mora, Gazo, Fietta, Ghioldi, Galli; Santana, Mastroianni. Risponderà il Pisa allenato da D’Angelo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Verna, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Pesenti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita la Pro Patria per la vittoria interna contro il Pisa. Vittoria in casa quotata 2.30 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 2.80 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.10 per l’over 2.5 e di 1.65 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





