Seconda giornata per il Rally d’Argentina 2019, la quinta prova per il Mondiale Wrc: le pampas argentine tornano sotto i riflettori anche oggi 27 aprile e gli appassionati sono impazienti di vedere i propri beniamini alle prova con le asperità della Punilla Valley. Fino ad oggi possiamo dire che davvero le difficoltà non sono mancate, specie quelle legate al maltempo: se già il tracciato studiato per questa edizione 2019 non è semplice (benchè non sia innovativo), va pure detto che le piogge abbondanti di questi giorni hanno messo in dubbio la stessa fattibilità di molte special stage. La speranza dei fan è che il mal tempo non danneggi ulteriormente i team e i piloti presenti oggi al via.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY D’ARGENTINA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally d’Argentina 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalle pampas albicelesti.

DIRETTA RALLY D’ARGENTINA 2019: LE TAPPE DI OGGI

Non è solo la minaccia di pioggia però che renderà questa seconda giornata del Rally d’Argentina 2019 davvero impegnativa: pure il percorso previsto per questo sabato metterà a dura prova i campioni del Wrc. Il tracciato però non risulta particolarmente innovativo e di fatto è cambiato appena il chilometraggio di qualche special stage rispetto alla precedente edizione. Oggi in ogni caso le vetture macineranno almeno 146 km oggi, alternativamente su tratti veloci ma sporchi e pietrosi e tratti lenti e impervi delle pampas argentine. Venendo al programma odierno e facendo il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e argentina, ricordiamo che il via della seconda giornata verrà dato alle ore 12,47 con la SS9 di Tanti-Matadero 1 di 13,92 km a cui faranno seguito le SS10 e 11 di Mataderos-Cuchilla Nevada e Cuchilla Nevada-Charachato, lunghe rispettivamente 22,67 e 33,65 km. Prima del Service ecco poi la prova speciale del Parco Tematico 2. Nella tarda serata e non prima delle ore 19,08 verranno disputate le prime tre special stage della mattina argentina, per poi tornare al service a Carlos Paz.



