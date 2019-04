Diretta Rally d’Argentina 2019/ Streaming video tv: percorso e vincitore (28 aprile)

Si accenderà questa domenica 28 aprile la terza e ultima decisiva giornata per il Rally d’Argentina 2019 e proprio questa sera scopriremo chi sarà il vincitore di questa affascinante quinta prova del Mondiale Wrc. La pioggia in questi giorni ha di certo reso il tutto più difficile per i protagonisti del primo campionato ma è tempo che le fatiche vengano oggi ripagate sul podio. Benchè la classifica generale sia abbastanza delineata, ci attendiamo non pochi colpi di scena oggi, pur con un programma di gara ridotto, come succede di solito di domenica. Oggi infatti il Rally d’argentina si sposterà in montagna e a oltre duemila metri di altitudine, che faranno soffocare i motori dei tema in gioco. Il percorso previsto oggi poi, pur non essendo inedito, sarà davvero impegnativo: chi vincerà alfine?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY D’ARGENTINA

Segnaliamo che per quanto riguarda le ultime prove speciali in programma oggi, il Rally d’Argentina 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Inoltre la piattaforma DAZN proporrà la finestra in diretta, dalle ore 14.00, per assistere alle fasi finali della gara e il podio. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wrc.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalle pampas argentine.

DIRETTA RALLY D’ARGENTINA: IL TRACCIATO DI OGGI

Come detto, il tracciato previsto oggi per il Rally d’Argentina 2019 potrebbe davvero scombinare le carte in tavola, considerato pure le alte altitudini (e i conseguenti problemi ai motori) che verranno affrontate. Da programma e facendo il calcolo con il fuso orario italiano ricordiamo che oggi si partirà con la Special stage di Copina – El Condor 1 alle ore 14.00: a seguire ecco poi la SS17 di Mina Calvero-Giulio Cesar, lunga ben 20,30 km. A chiusura ma non prima delle ore 107,18 avrà invece inizio la power stage finale, che ci porterà fino al traguardo, da Copina a El Condor, tappa iconica del Rally d’argentina sulle montagne del Traslasierra, sopra i 2000 m. Da fare attenzione però anche alla tappa della Giulio Cesar che rispetto alla precedente edizione del Rally verrà percorse in senso inverso.



