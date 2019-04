Diretta Rally d’Argentina 2019/ Wrc, streaming video e tv: percorso (oggi 26 aprile)

Il mondiale Wrc torna protagonista dopo le grandi emozioni del Rally di Corsica, vinto in maniera rocambolesca da Neuville, e lo fa già oggi venerdi 26 aprile con la prima giornata del Rally di Argentina 2019, una delle prove più impegnative di tutto il programma iridato. Dopo una breve parentesi in europa il grande rally prosegue quindi in Sudamerica per una gara che si annuncia davvero decisiva anche per la classifica del mondiale piloti. Qui infatti troviamo sempre in testa il belga Neuville, ma il pilota della Hyundai dovrà fare attenzione: alle sue spalle e con due punti di distacco rimane ben vicino pure Sebastian Ogier, vincitore in Messico. Il francese della Citroen è poi uno dei principali favoriti in vista di questo Rally d’Argentina 2019, specie se ricordiamo che assieme a Ingrassia hanno conquistato 4 podi in nove partecipazioni in questo banco di prova, particolarmente generoso con i piloti di maggiore esperienza.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY D’ARGENTINA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally d’Argentina 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalle pampas albicelesti.

DIRETTA RALLY D’ARGENTINA 2019: LE PROVE DI OGGI

In attesa di vedere i protagonisti di questo avvincente mondiale Wrc affrontare le dure pampas argentine, vediamo nel dettaglio che cosa ci propone il programma odierno del Rally d’Argentina 2019, considerando il naturale fuso orario che esiste tra Italia e Argentina. Secondo l’orario italiano infatti si partirà forte già dalle ore 13.00 con la SS2 di Las Bajadas-Villa del Dique 1, lunga 16,65 km a cui faranno seguito le SS3 e 4 di Amboy-Yacanto 1 e Santa Rosa-San Agustin 1, lunghe rispettivamente 29,85 km e 23,44 km. Alle ore 17,00 poi avrà luogo la SS5 del Parque Tematico 1, mentre a seguire nella prima serata verranno riproposte le prime tre special stage vissute già al mattino in ordine. Per quanto riguarda l’ambiente ricordiamo che oggi i protagonisti del Rally d’Argentina 2019 esploreranno la valle di Calamuchita e si metteranno alle spalle parecchi km: solo 145,92 per la giornata odierna. Come al solito sarà lo scenario delle pampas ad accogliere i protagonisti del Wrc: tanti tratti sterrati, alcuni molto veloci ma pieni di pietre ((anche più di 115 km/h di media) e altri estremamente lenti, senza dimenticare salite ripide e discese altrettanto impervie. Sarà un Rally d’Argentina 2019 davvero emozionante quello che si prospetta già da oggi.



