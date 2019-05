Diretta Rally del Cile 2019/ Wrc, streaming video e tv: percorso e orario (11 maggio)

Secondo atto per il Rally del Cile 2019: oggi sabato 11 maggio 2019 vivremo una nuova entusiasmante giornata sulle strade dissetate della regione del Bio Bio per questa tappa del Mondiale Wrc del tutto inedito. L’attesa per le prove speciali in programma oggi è tanta: pur superata la tappa iconica di El Puma già ieri, molto ci attende anche oggi e la classifica della gara è pure tutt’altro che decisa. Non dimentichiamo che davanti oggi i nostri beniamini avranno solo territori inesplorati, appena studiati durante le prime ricognizioni, ma davvero insidiosi: non va poi sottovalutato il fattore clima che già aveva fatto parecchi danni durante la tappa del mondiale in Argentina. Le piogge anche battenti potrebbero sorprendere anche oggi i partecipanti al Rally del Cile e pure le basse temperature (siamo in autunno nell’emisfero australe) renderanno ancor più difficile oggi fare un buon tempo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DEL CILE 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally del Cile 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Sudamerica.

DIRETTA RALLY DEL CILE 2019: LE TAPPE DI OGGI

Come detto prima, pur avendo superato la stage più iconica del Rally del Cile, la El Puma ieri, il tracciato di oggi non sarà meno foriero di emozioni. Saranno infatti più di 120 i chilometri affrontati oggi e ancora nel territorio costeggiato dal fiume Bio Bio e in prossimità della città di Concepcion. Facendo poi il corretto calcolo con il fuso orario italiano, ecco che il via della prima special stage, la SS7 di Rio Lia verrà dato alle ore 14,08 e saranno 20,90 km da percorrere prima di affrontare poi le SS 8 di Maria Las Cruces di 23,06 km e la tappa numero 9 di Pelun, lunga invece 16,59 km. Dopo poi la classica sosta al service di Talcahuano, nella serata italiana gli equipaggi in corsa per il Rally del Cile 2019 raffronteranno le tre stage della mattina. Da tenere d’occhio poi gli equipaggi che oggi apriranno le stage: saranno loro i protagonisti più in difficoltà oggi data la difficoltà a spazzare la strada, dal fondo ghiaioso, piuttosto insidioso.



