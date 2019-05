Diretta Rally del Cile 2019/ Wrc, streaming video tv: vincitore e orario (12 maggio)

Giornata decisiva per il Rally del Cile 2019: oggi, domenica 12 maggio, infatti si incoronerà il primo vincitore di questo inedito appuntamento del Mondiale Wrc. Fino ad ora questo sesto banco di prova del campionato iridato si è dimostrato davvero ricco di emozioni e di colpi di scena e di certo gli appassionati si attendono un vero gran finale al traguardo di Concepcion. In ogni caso il tracciato da affrontare oggi non sarà comunque semplice, pur non spaziando oltre alla regione del Bio Bio. Come al solito poi il cattivo tempo potrebbe sconvolgere in maniera inattesa le carte in tavola: non dimentichiamo che è proprio nel mese di maggio che si registrano le precipitazioni più abbondanti in questa zona. Chissà quindi chi troverà la vittoria alla fine e i punti più pesanti per la classifica del Mondiale del Wrc!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DEL CILE 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le ultime prove speciali in programma oggi, il Rally del Cile 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Inoltre la piattaforma DAZN proporrà la finestra in diretta, dalle ore 14.00, per assistere alle fasi finali della gara e il podio. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wrc.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Sudamerica.

DIRETTA RALLY DEL CILE 2019: LE PROVE DI OGGI

Come accade normalmente per la giornata di domenica in un qualsiasi rally del mondiale Wrc, il tracciato previsto oggi sarà ben ridotto: di fatto non si supereranno i 60 km, contro in più di 120 che sono stati macinati nelle giornate di venerdi e sabato. Facendo quindi il giusto calcolo col fuso orario con l’Italia, ricordiamo che il via della prima stage odierna per il Rally del Cile 2019 verrà dato alle ore 14,00 con la SS13 di Bio Bio, lunga 15,52 km a cui farà subito seguito la SS14 di Lircay di 18.06 km e la stage numero 15 di San Nicolàs lunga 15.28 km. Segnaliamo che dalle ore 18:18 prenderà via la SS16 di Bio Bio 2, eletta quindi come Power stage, che determinerà di fatto il vincitore di questa inedita prova in Cile per il Mondiale Wrc.



