Diretta Ravenna Imolese/ Streaming video Rai: antipasto playoff (Serie C)

Ravenna Imolese, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione Aia di Empoli, sarà un derby di spicco nel programma della trentottesima giornata del girone B di Serie C. Si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, presso lo stadio Bruno Benelli della città romagnola e Ravenna Imolese si annuncia come partita di notevole interesse, perché mette di fronte due delle migliori formazioni di questo gruppo. Il Ravenna arriva dalla sconfitta contro la Ternana, ma a quota 54 punti è certo come minimo del settimo posto, piazzamento che potrebbe diventare ancora migliore e che comunque garantisce ai romagnoli ampiamente la zona playoff. Ambizioni forse ancora più alti per l’Imolese, che nel corso degli ultimi mesi ha impressionato tutti e con la vittoria contro il Sudtirol ha raggiunto quota 61 punti. Il piazzamento finale sarà il terzo oppure il quarto posto, si punta naturalmente al massimo, anche perché garantirebbe l’essenza

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Imolese sarà garantita da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, perché proprio questa è la partita scelta dalla Rai in questa giornata di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA IMOLESE

Andiamo adesso alla scoperta delle probabili formazioni per Ravenna Imolese. Mister Luciano Foschi dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il 3-5-2: avremo dunque la retroguardia a tre formata da Jidaji, Boccaccini e Pellizzari davanti all’estremo difensore Spurio. Poi un folto centrocampo a cinque con Eleuteri, Maleh, Esposito, Papa e Selleri da destra a sinistra, infine i due attaccanti titolari del Ravenna potrebbero essere Siani e Nocciolini. Quanto all’Imolese, il mister Alessio Dionisi dovrebbe rispondere con il seguente 4-3-1-2: in porta Rossi, davanti a lui difesa a quattro composta da Boccardi, Checchi, Carini e Sciacca da destra a sinistra. In mediana il terzetto formato da Gargiulo, Carraro e Bensaja, qualche metro più avanti invece agirà Mosti, in appoggio ai due attaccanti Lanini e De Marchi.



