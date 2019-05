Diretta Ravenna Vicenza/ Streaming video e tv: partita equilibrata (playoff Serie C)

Ravenna Vicenza, in diretta dallo stadio Bruno Benelli, si gioca alle ore 16:30 di domenica 12 maggio, all’interno del primo turno dei playoff di Serie C 2018-2019. Gara secca sui 90 minuti, senza tempi supplementari: se dovesse finire in parità, a superare l’ostacolo sarebbe la squadra romagnola che si è piazzata meglio nella classifica del girone B, e dunque ha anche il vantaggio di giocare in casa. Per il Ravenna è arrivato un settimo posto, a +4 sul LaneRossi: campionato ondivago quello della squadra di casa, che nelle ultime sette giornate ha vinto solo una volta raccogliendo 7 punti, e non è riuscita a fare quel salto di qualità che le avrebbe permesso di correre per una posizione diretta nella fase nazionale. Il Vicenza di fatto è già contento di essere qui: in estate è sopravvissuto confermando la categoria grazie all’acquisizione del titolo sportivo del Bassano, la stagione è stata abbastanza regolare ma alla fine, dopo la sconfitta di Trieste, sono arrivati cinque pareggi consecutivi e due vittorie con le quali i biancorossi entrano bene nei playoff. Leggiamo allora le probabili formazioni di questa partita delicata ed equilibrata, mentre restiamo in attesa della diretta di Ravenna Vicenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Vicenza non sarà disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, salvo anticipi e posticipi laddove previsti dalla televisione di stato, del portale elevensports.it che le fornisce in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per assistere alle immagini potrete abbonarvi alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA VICENZA

Per Ravenna Vicenza Luciano Foschi non cambia la sua squadra: Nocciolini torna ad affiancare Galuppini in attacco, la linea di centrocampo invece prevede la regia di Salvatore Esposito con Selleri e Papa (o Maleh) ai suoi lati come mezzali, mentre sugli esterni dovrebbero giocare Eleuteri e Barzaghi. In difesa invece vedremo Jidayi, Boccaccini e Lelj a protezione del portiere Venturi; poche possibilità di turnover ma attenzione a chi eventualmente entrerà a gara in corso, per esempio il figlio d’arte Sveinn Gudjohnsen. Sarà 4-3-1-2 per il Vicenza di Giovanni Colella: Bizzotto e Pasini a protezione del portiere Grandi, Salviato-Davide Bianchi e Martin-Stevanin i ballottaggi per le maglie da terzini con un centrocampo nel quale Pontisso dovrebbe disporsi tra Zonta e Cinelli, che agiranno come mezzali a meno che Nicolò Bianchi non venga scelto dal primo minuto. Spazio poi al rientro di Andrea Bovo che dovrebbe fare il trequartista, davanti Giacomelli e Guerra potrebbero comporre il tandem ma attenzione a Rachid Arma e soprattutto Maistrello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA