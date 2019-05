Diretta Real Madrid Betis/ Streaming video DAZN: i blancos chiudono l’annata (Liga)

Real Madrid Betis, che verrà diretta dall’arbitro Alberto Undiano Mallenco, si gioca alle ore 12:00 di domenica 19 maggio: al Santiago Bernabeu anche queste due squadre terminano la Liga 2018-2019, e possono dirsi entrambe deluse per quelli che erano gli obiettivi. I blancos sono tornati da dove avevano chiuso: il ritorno di Zinediene Zidane dopo aver cambiato due volte in panchina (da Lopetegui a Solari in autunno), del tutto a sorpresa ma necessario per come si erano messe le cose. Subito fuori dalla corsa al campionato (chiuderà terzo), il Real Madrid è stato eliminato agli ottavi di Champions League incassando in casa quattro gol dall’Ajax; stagione infausta e necessità di ricostruire, tanto che in estate si parla di una rivoluzione a suon di milioni di euro. Il Betis aveva costruito una squadra capace di giocarsela su più fronti, ma resta fuori dalle coppe del prossimo anno: al massimo potrà prendersi il nono posto, mentre in Europa League è stato fatto fuori dal Rennes già ai sedicesimi e in Coppa del Re il Valencia ha avuto la meglio in semifinale. Le premesse erano ben altre; ora vedremo come le due squadre si comporteranno nella diretta di Real Madrid Betis, intanto diamo uno sguardo alle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Betis non sarà prevista: il campionato spagnolo di calcio infatti viene trasmessa soltanto dalla piattaforma DAZN, che anche in questo caso permetterà a tutti gli abbonati di seguirla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa alla diretta streaming video si potrà eventualmente sfruttare una smart tv con connessione a internet: in questo modo sarà possibile scaricare l’applicazione direttamente sul vostro televisore, e sfruttarne lo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BETIS

Zidane ha la squadra decimata per Real Madrid Betis: squalificati Vallejo, Marcelo e Casemiro, fuori dai giochi anche Sergio Ramos. Potrebbe rivedersi Reguilon che è tornato ad allenarsi: sarà a sinistra con Carvajal a destra mentre in mezzo Nacho potrebbe fare coppia con Marcos Llorente spostato in difesa a protezione di Courtois (ma attenzione alla possibilità che giochi Luca Zidane). A centrocampo il perno centrale sarà rappresentato da Federico Valverde, con due tra Modric, Kroos e Isco che agiranno sulle mezzali; davanti possibile maglia per Mariano Diaz da prima punta, Lucas Vazquez e Vinicius Junior possono giocare come laterali con Brahim Diaz in ballottaggio. Nel Betis mancano Canales e Barragan, ed è squalificato Joaquin che arriva da una doppietta decisiva contro l’Huesca: davanti a Robles ci sono Bartra e Feddal, Guerrero e Junior Firpo (che ha tanto mercato) i due laterali bassi con Guardado e Kaptoum che dovrebbero formare la cerniera mediana. Da valutare il laterale destro alto: dovrebbe spostarsi Cristian Tello con l’inserimento dell’ex Jesé Rodriguez o di Lainez a sinistra, mentre Lo Celso come sempre sarà il trequartista in accompagnamento alla prima punta Moron.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bwin per Real Madrid Eibar, le merengues partono favorite: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1,60 volte la somma che vorrete mettere sul piatto, mentre arriviamo ad un valore pari a 4,00 volte la cifra investita con il segno 2, che identifica il successo esterno degli andalusi. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



