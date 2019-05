Diretta Reggina Monopoli/ Streaming video e tv: partita incerta! (playoff Serie C)

Reggina Monopoli, che è in diretta dallo stadio Oreste Granillo alle ore 19:30 di domenica 12 maggio, vale per il primo turno dei playoff di Serie C 2018-2019: le due squadre del girone C sono pronte a darsi battaglia in una partita secca, senza tempi supplementari e nella quale gli amaranto hanno un doppio risultato a disposizione, visto che con il pareggio si qualificherebbero. E’ così perchè la posizione in classifica è migliore: un solo punto di distacco tra le due squadre, entrambe ai playoff nonostante la penalizzazione. Per la Reggina sembrava un discorso chiuso ma poi sono arrivate quattro vittorie per chiudere la stagione regolare, compresa quella a tavolino contro il Matera; sul campo la squadra calabrese non incassa reti da 331 minuti. Il Monopoli invece è andato in calo negli ultimi tempi, dopo il pareggio interno contro la stessa Reggina ha perso sei delle ultime 13 partite e non è riuscito a difendere il suo quinto posto. Ad ogni modo essere agli spareggi per la promozione è un risultato positivo, il colpo esterno nella diretta di Reggina Monopoli resta possibile e dunque non ci resta ora che attendere il calcio d’inizio, leggendo nel frattempo le probabili formazioni della partita del Granillo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Monopoli non sarà disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, salvo anticipi e posticipi laddove previsti dalla televisione di stato, del portale elevensports.it che le fornisce in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per assistere alle immagini potrete abbonarvi alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA MONOPOLI

In Reggina Monopoli Roberto Cevoli dispone gli amaranto con il 3-5-2: Confente è come sempre il portiere, Conson guida una difesa che verrà completata da Solini e Gasparetto. In mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Zibert, impiegato in mezzo a De Falco e Strambelli ma con Salandria che si gioca comunque il posto, così come Procopio che è in ballottaggio con Franchini per la fascia sinistra. A destra ci sarà Kirwan; davanti Abdou Doumbia e Bellomo partono favoriti, ma naturalmente resta fondamentale un giocatore come Baclet, promosso lo scorso anno con il Cosenza. Il Monopoli dovrebbe confermare gli undici che hanno demolito il Siracusa: forse l’unico cambio riguarda la mediana, dove Montinaro potrebbe tornare titolare al posto di Sounas. Paolucci agirà in regia, Scoppa sull’altra mezzala con Fabris e Daniele Donnarumma sugli esterni; il portiere sarà Pissardo, protetto dalla linea formata da Gatti, De Franco e Ferrara. Doudou Mangni e Gerardi ovviamente sono i due attaccanti che partiranno titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Quotata dall’agenzia di scommesse Snai, Reggina Monopoli vede i calabresi partire nettamente favoriti: l’eventualità della loro vittoria, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,90 volte quanto messo sul piatto contro il 4,25 che accompagna invece l’ipotesi del successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2. Vale 3,20 volte la giocata con questo bookmaker il segno X, cioè il pareggio che come detto manderebbe avanti la Reggina.



