Diretta Renate Feralpisalò/ Streaming video e tv: derby lombardo a Meda (Serie C)

Renate Feralpisalò, che viene diretta dal signor Paolo Bitonti, è una delle partite che per la 37^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 si giocano in contemporanea, come tradizione negli ultimi due turni. Il Renate cerca la salvezza nel girone B: con il grande colpo al Druso i nerazzurri hanno fatto un bel passo avanti in questo senso, ma restano ancorati alla Virtus Verona (con il vantaggio nella doppia sfida diretta) e potrebbero essere assorbiti anche dal Fano, che è a -3 all’ultimo posto. Dunque i lombardi non possono tirare troppo la corda, e oggi devono vincere contro un’avversaria che occupa la quarta posizione e con le ultime due sconfitte – soprattutto quella di Imola – rischia seriamente di mancare l’obiettivo della fase nazionale dei playoff, che prenderebbe direttamente arrivando un punto avanti alla stessa Imolese. Anche i Leoni del Garda dunque non possono permettersi sconti; la diretta di Renate Feralpisalò sarà una partita molto interessante, noi possiamo iniziare ad analizzarne i temi principali leggendone le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE FERALPISALO’

Aimo Diana ritrova Anghileri per Renate Feralpisalò, ma l’esterno destro sulla linea dei centrocampisti dovrebbe essere ancora Guglielmotti, anche in virtù del gol decisivo messo a segno domenica scorsa; dall’altra parte agirà Piscopo con Pavan e Quaini che formeranno la cerniera mediana, proteggendo idealmente una difesa comandata da Priola e Caverzarsi – davanti a Cincilla – con Caccin e Vannucci schierati sugli esterni. Il tandem offensivo dovrebbe essere nuovamente composto da Guido Gomez e Spagnoli; cerca posto Finocchio, che però dovrebbe partire dalla panchina. Feralpisalò schierata con l’albero di Natale: Andrea Caracciolo è in competizione con Mattia Marchi davanti, quest’ultimo potrebbe anche prendere il posto di Ferretti sulla trequarti affiancando Maiorino per un assetto più offensivo. Vita e Guidetti accompagnano la regia di Pesce a centrocampo; in difesa invece Magnino e Giani saranno i centrali a protezione del portiere De Lucia, Legati e Mordini dovrebbero nuovamente correre sulle corsie esterne.



