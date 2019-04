Diretta Rieti Monopoli/ Streaming video e tv: i laziali sono già salvi (Serie C)

Rieti Monopoli sarà diretta dal signor Luca Angelucci: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 28 aprile presso il Manlio Scopigno-Centro d’Italia, dove si gioca la partita valida per la 37^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019. Reduce da una serie di sei partite utili, il Rieti è salvo grazie alla vittoria di Bisceglie che ha portato a 11 i punti di vantaggio, e dunque questo rush finale è servito a chiudere i cont con largo anticipo, archiviando un obiettivo che fa diventare assolutamente positiva la stagione dei laziali. Curiosamente le quattro vittorie in queste sei gare sono arrivate tutte per 1-0; il massimo risultato con il minimo sforzo, oppure la considerazione che il Rieti non abbia segnato più di un gol nelle ultime dieci uscite. Il Monopoli non vince in casa dal 23 dicembre e proprio nella partita di andata contro i laziali; da allora comunque ha centrato quattro vittorie esterne tra cui la più recente a Vibo Valentia, e in questo modo i biancoverdi pur calando in classifica hanno confermato la loro posizione nei playoff. A due giornate dal termine però questa qualificazione virtuale va ancora ufficializzata; la Viterbese ha solo due punti di ritardo, se non altro all’ultima giornata si giocherà al Veneziani contro un Siracusa senza obiettivi. Vediamo ora, mentre aspettiamo la diretta di Rieti Monopoli, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco valutando rapidamente le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Monopoli non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI MONOPOLI

Squalificato Marcone, in Rieti Monopoli il portiere dei laziali sarà Davide Costa; davanti a lui Ezio Capuano dovrebbe far giocare Zanchi, Gigli e Mattia a meno di dare spazio a chi lo ha avuto meno nel corso della stagione. In questo senso Filippo Delli Carri e Scardala potrebbero essere titolari, così anche Cericola come esterno destro e Corinti al centro del campo, dove Carpani e Alessandro Marchi potrebbero lasciare spazio a lui e Corinti con Grillo che insidia il posto di Garofalo. Davanti giocherà Gondo, per aumentare il bottino di reti; al suo fianco uno tra Maistro e Svidercoschi. Al Monopoli mancherà capitan Scoppa: al centro del campo uno tra Maimone e Montinaro a fare la mezzala al fianco di Paolucci, mentre Zampa è confermato sull’altro versante. Fabris e Daniele Donnarumma giocheranno come laterali a tutta fascia; Mercadante, De Franco e Gatti proteggeranno il portiere Pissardo componendo la linea difensiva, in attacco torna Doudou Mangni – dopo le due giornate di squalifica – che dunque dovrebbe affiancare Gerardi, anche se Filippo Berardi spera di essere confermato.



