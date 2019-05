Diretta Rimini Renate/ Streaming video e tv: salvezza o retrocessione? (Serie C)

Rimini Renate sarà diretta dal signor Matteo Marchetti, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 5 maggio: sfida delicatissima quella del Romeo Neri, che vale per la 38^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Anche nel girone B siamo arrivati all’ultimo turno della stagione regolare: tutto in 90 minuti per le due squadre, che allo stato attuale della classifica dovrebbero giocare il playout per evitare la retrocessione ma possono ancora salvarsi direttamente. Entrambe hanno 38 punti, che sono gli stessi della Virtus Verona: il Renate, che ha perso due delle ultime tre partite vincendone una nelle ultime 11, ha vinto l’andata e ovviamente deve contemplare anche i risultati delle altre. Avendo la sfida diretta a favore nei confronti del Gubbio, sarebbe direttamente salvo con un successo e un ko degli umbri, mentre tra Giana e Vis Pesaro si gioca la sfida diretta e in ogni caso i lombardi sono sotto. Per contro sia gli ospiti che il Rimini, reduce da 4 punti nelle ultime due partite, rischiano la retrocessione immediata: sarebbe così in caso di sconfitta e vittoria del Fano. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero schierarsi sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Rimini Renate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rimini Renate: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI RENATE

In Rimini Renate, entrambi gli allenatori devono fare i conti con le squalifiche: ai romagnoli di Mario Petrone mancheranno Montanari e Guiebre, dunque in mezzo al campo dovrebbe giocare Badjie – con la conferma probabile di Variola e Antonio Palma, anche se Alimi se la gioca – mentre sulla corsia sinistra il principale indiziato è Volpe. Bandini agirà dall’altra parte, poi spazio alla difesa con Ferrani, Nava e Venturini a protezione di Scotti; davanti, Volpe si candida per una maglia che proverà a strappare a uno tra Candido e Piccioni. Tre calciatori del Renate sono stati fermati dal Giudice Sportivo: Rada sarebbe probabilmente partito dalla panchina, mentre Quaini e Guglielmotti sono titolari. Dunque in mezzo al campo sarà Simonetti a fare coppia con Pavan, a destra invece Anghileri dovrà prendere il posto di un esterno che ha segnato due gol nelle ultime due partite. Confermato Piscopo a sinistra, così come Guido Gomez e Spagnoli davanti; in difesa Priola e Caverzasi proteggono Cincilla centralmente, sulle corsie agiranno Caccin e Vannucci.



