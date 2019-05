Diretta Roma Cagliari Primavera/ Streaming video tv: scontro play off nella Capitale

Roma Cagliari primavera, diretta dall’arbitro Mario Cascone, domenica 5 aprile 2019 alle ore 12.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi sempre a caccia del terzo posto, con l’Inter seconda ormai lontana 6 lunghezze e difficilmente raggiungibile. Dopo il pari nel recupero contro la Fiorentina i giallorossi dividono la terza piazza proprio con i viola, ma devono guardarsi anche dal Torino lontano solo un punto. Il Cagliari invece è sesto, piazza divisa con il Chievo a +4 dalla Juventus: i rossoblu, forti pure del successo rimediato in rimonta contro il Milan, si giocano uno straordinario accesso ai play off ma dovranno scavallare questo difficile impegno che il calendario propone nella Capitale.

Ricordiamo agli appassionati che Roma Cagliari Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv su Sportitalia, in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, e anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito sportitalia.com, tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni del match tra Roma e Cagliari nel campionato Primavera 1. I padroni di casa allenati da De Rossi scenderanno in campo con Fuzato; Parodi, Trasciani, Cargnelutti, Semeraro; Riccardi, Pezzella, Greco; D’Orazio, Celar, Besuijen. Risponderanno gli ospiti guidati in panchina da Canzi con Daga, Kouadio, Boccia, Carboni, Cadili, Lombardi, Kanyamuna, Lella, Marigosu, Verde, Contini.

I bookmaker indicano la Roma favorita per la conquista dei tre punti contro il Cagliari. Vittoria interna quotata 1.70 da Snai, Bet365 fissa a 3.20 la quota per il pari, mentre il successo dell’Empoli viene proposto a 4.30 da William Hill.



