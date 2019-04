Diretta Roma Cagliari/ Streaming video e tv: Ranieri vuole il 4^ posto (Serie A)

Roma Cagliari sarà diretta dall’arbitro Manganiello, e si gioca sabato 27 aprile alle ore 18.00: sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Grande occasione per i giallorossi che sotto la guida di Claudio Ranieri hanno ripreso il cammino dopo un momento difficilissimo. Quattro risultati utili consecutivi, con due pareggi contro Fiorentina e Inter e due vittorie contro Sampdoria e Udinese, hanno riportato i giallorossi a un solo punto dalla qualificazione in Champions League e il calendario ora strizza l’occhio ai capitolini, anche se la corsa al quarto posto non sarà affatto semplice visto che Milan e Atalanta non danno l’impressione di voler mollare. Si dovrà allora provare a fare percorso netto a partire dalla sfida contro un Cagliari che, dopo la vittoria interna contro il Frosinone, ha raggiunto quota 40 punti e con 11 lunghezze di vantaggio sull’Empoli terzultimo, a cinque giornate dalla fine può già festeggiare il raggiungimento della salvezza che ad un certo punto non era sicuramente così scontata. Bravo è stato Rolando Maran a confermare le sue certezze e infondere nuova linfa nei giocatori che adesso possono togliersi belle soddisfazioni, per esempio quella di avvicinare il nono posto in classifica attualmente lontano 8 punti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Roma Cagliari sarà una sfida trasmessa in esclusiva per tutti gli abbonati Sky in diretta tv sul satellite, collegandosi sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A) oppure tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet – senza costi aggiuntivi – sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Ecco le probabili formazioni di Roma Cagliari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1 impostato dall’allenatore Ranieri, schierati con Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Schick, El Shaarawy; Dzeko.. Risponderà il Cagliari allenato da Maran con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Bradaric, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita la Roma per la vittoria interna contro il Cagliari. Vittoria in casa quotata 1.50 da Bet365, mentre William Hill fissa a 4.33 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 6.75 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 1.62 per l’over 2.5 e di 2.20 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



