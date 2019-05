Diretta Roma Juventus Primavera/ Streaming video e tv: una classica molto delicata

Roma Juventus Primavera, che viene diretta dal signor Daniele Rutella, vale per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 2018-2019: squadre in campo al Tre Fontane sabato 18 maggio, con calcio d’inizio alle ore 13:00. I giallorossi sono certi di giocare i playoff, anche non possono più prendersi una delle prime due posizioni: al massimo potrebbero volare al terzo posto scavalcando il Torino, ma arrivano da tre pareggi consecutivi e hanno vinto solo due volte nelle ultime nove giornate, un rendimento in calo che è stato comunque anche conservativo, proprio in vista delle fasi finali nelle quali la squadra di Alberto De Rossi potrà giocarsi lo scudetto. La stagione della Juventus è stata determinata da un crollo totale nel girone di ritorno: la sensazione è che la Youth League abbia tolto energie importanti a una squadra che con il 4-2 contro il Genoa ha spezzato una serie di sette partite senza vittorie, che l’ha portata in ottava posizione e a -3 dal Chievo. Arrivare ai playoff è ancora possibile, ma bisognerà essere perfetti negli ultimi due turni e sperare che i veneti, per contro in un ottimo periodo, non facciano più di 3 punti (a quel punto varrebbe la sfida diretta a favore) con di mezzo però anche il Cagliari. Dura insomma per i bianconeri, ma andiamo a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Roma Juventus Primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, come di consueto il canale (al numero 60 del televisore) che dà ampio risalto al campionato 1: dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti, e si potrà seguire questa partita della 29^ giornata anche in diretta streaming video grazie alla stessa emittente che fornisce questa eventualità direttamente sul suo sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

Il 4-3-3 di De Rossi punta sui soliti noti: a destra potrebbe tornare Bouah con Semeraro dall’altra parte, in mezzo quasi certamente vedremo Cargnelutti e Bianda davanti al portiere Zamarion. In mezzo al campo la regia di Riccardi, con Freddi Greco e Salvatore Pezzella che agiranno ai suoi lati in qualità di mezzali; davanti invece il ruolo di prima punta è precettato da Zan Celar, Besuijen agirà sulla destra con Estrella e Silipo che si contendono la maglia sul versante opposto. Francesco Baldini dovrebbe confermare il 4-3-3 di sabato scorso: davanti a Loria ci saranno quindi Vlasenko e Capellini con Bandeira da Fonseca e Anzolin a spingere sulle fasce, Makou il playmaker piazzato davanti alla difesa con Francofonte e Portanova che avranno il loro regolare posto sulle mezzali. Sono cresciute le quotazioni di Markovic come prima punta, anche a scapito di Petrelli che ha segnato 9 gol in campionato; allo stesso modo Frederiksen dovrebbe avere il posto a destra, dall’altra parte giocherà uno tra Olivieri e Pablo Moreno.



