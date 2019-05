Diretta Roma Juventus/ Streaming video e tv: big match all’Olimpico (Serie A)

Roma Juventus verrà diretta dal signor Massa e, in programma domenica 12 maggio alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I giallorossi dopo i punti persi contro il Genoa, in un finale nel quale sono stati beffati e hanno pure rischiato di perdere, non possono permettersi altre frenate se vogliono rimontare l’Atalanta in zona Champions League. Proveranno ad approfittare del rilassamento della Juventus nelle ultime partite, con i bianconeri campioni d’Italia già il sabato di Pasqua e reduci da risultati in controtendenza rispetto alle prime trenta straordinarie giornate di campionato, costretti ad incappare in risultati come il ko di Ferrara ed i pareggi nel derby contro il Torino e in precedenza sul campo dell’Inter. I giallorossi sperano nelle scarse motivazioni dei bianconeri scudettati, e che si presentano all’Olimpico con una rosa accorciata dai tanti infortuni, per giocarsi nelle migliori possibilità la volata al quarto posto nelle ultime due sfide contro Sassuolo e Parma.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Roma Juventus sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 202 del satellite (Sky Sport Serie A) e seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Roma Juventus, sfida che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Padroni di casa schierati da mister Ranieri con un 4-2-3-1 con in campo dal primo minuto Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, N’Zonzi; Zaniolo, Schick, El Shaarawy; Dzeko. Risponderà la Juventus di Allegri con un 4-4-2 e questo undici titolare: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Kean, Cristiano Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Roma favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro la Juventus. Vittoria interna quotata 2.45 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.50 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.75 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.72 l’over 2.5 e 2.05 l’under 2.5.



