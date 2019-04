Diretta Salernitana Carpi/ Streaming video DAZN: emiliani condannati? (Serie B)

Salernitana Carpi, partita diretta dal signor Pillitteri, si gioca sabato 27 aprile alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Dopo la vittoria interna contro il Cittadella la formazione granata è ripiombata nella crisi, perdendo nettamente nel pur difficile impegno esterno contro la capolista Brescia. Con 7 punti di vantaggio sulla zona play out la Salernitana non è ancora certa della permanenza in Serie B e dunque proverà a dare uno strappo contro il Carpi ultimo in classifica, che dopo l’ultimo pareggio contro il Pescara vede sempre più lontana la salvezza, con 5 punti di svantaggio sulla zona play out difficili da recuperare a meno di centrare un filotto di vittorie in queste ultime giornate: impresa dura per una squadra che in questo campionato ha vinto finora solo 6 partite su 32 disputate, e che da qualche settimana appare seriamente condannata al ritorno in Serie C dopo una grande epopea, che ha anche portato al primo storico campionato di Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Salernitana Carpi sarà una sfida trasmessa non in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CARPI

Andiamo a leggere, prima del calcio d’inizio di sabato pomeriggio, le probabili formazioni di Salernitana Carpi, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arechi di Salerno. Padroni di casa in campo con il 3-4-2-1 impostato dall’allenatore Gregucci, schierati con Zima; Migliorini, Mantovani, Lopez; Pucino, Odjer, Di Tacchio, Akpa; Rosina, Anderson; Djuric. Risponderà il Carpi allenato da Castori con un 4-4-1-1 e questo undici titolare: Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Vitale, Pasciuti; Concas; Arrighini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita la Salernitana per la vittoria interna contro il Carpi. Vittoria in casa quotata 1.80 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.40 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 4.70 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.05 per l’over 2.5 e di 1.72 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



