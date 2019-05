Diretta Salernitana Cosenza/ Streaming video DAZN: campani favoriti? (Serie B)

Salernitana Cosenza, diretta dall’arbitro Francesco Guccini, sarà il posticipo serale della trentasettesima giornata del campionato di Serie B. L’appuntamento sarà infatti alle ore 21.00 di questa sera, domenica 5 maggio 2019, presso lo stadio Arechi della città campana. Salernitana Cosenza sarà una partita delicatissima per i padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima sul campo del Foggia. La salvezza che pareva certa adesso è tornata in bilico e la Salernitana di Angelo Gregucci dovrà fare un ultimo sforzo nelle due partite che ancora mancano al termine della stagione regolare se non vorrà incappare nel rischio di bruttissime sorprese. Il Cosenza invece è ormai salvo, matematicamente dopo il pareggio contro il Venezia: per la neopromossa compagine calabrese allenata da Piero Braglia era l’obiettivo fondamentale della stagione, adesso il Cosenza può giocare con meno pressioni e più serenità. Sarà un vantaggio sul campo di una Salernitana pericolante a sorpresa?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Cosenza sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per tutte le partite della Serie B. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Salernitana Cosenza via internet; non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA COSENZA

Analizziamo ora le notizie circa le probabili formazioni per Salernitana Cosenza. Il periodo è molto complicato per Angelo Gregucci, possibile qualche cambiamento nella squadra che ha perso a Foggia, anche se il modulo dovrebbe essere sempre il 3-5-2. In attacco da non sottovalutare l’esperienza dei veterani Rosina e Calaiò, che si candidano a una maglia da titolari entrando dunque in concorrenza con Mazzarani e Jallow, i due in campo dal primo minuto in Puglia. Il Cosenza è più tranquillo: modulo 3-4-1-2 per i calabresi di Piero Braglia, potrebbe esserci ancora una volta Sciaudone in posizione più avanzata rispetto agli altri centrocampisti, per agire in appoggio ai due attaccanti, presumibilmente Embalo e Tutino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Salernitana Cosenza in base alle quote offerte sulla partita dall’agenzia di scommesse Eurobet. I padroni di casa partono favoriti forse anche più del previsto, infatti il segno 1 è proposto a 1,60. Si sale poi a quota 3,60 in caso di pareggio, naturalmente identificato dal segno X, infine un colpaccio del Cosenza varrebbe ben 5,20 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA