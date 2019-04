Diretta Sambenedettese Gubbio/ Streaming video e tv: spareggio playoff (Serie C)

Sambenedettese Gubbio, partita che sarà diretta dal signor Andrea Colombo, si gioca alle ore 18:30 di domenica 28 aprile come tutte le altre sfide che fanno parte della 37^ giornata del girone B della Serie C 2018-2019. E’ una sfida diretta per i playoff: al momento i marchigiani sono decimi e stringono l’ultimo posto disponibile, ma ci sono almeno quattro squadre che sognano il sorpasso e tra queste il Gubbio, che ha anche il vantaggio di poter operare il sorpasso (per la doppia sfida diretta) vincendo oggi. Gli umbri nell’ultimo turno hanno colto un risultato di prestigio, pareggiando in casa contro il Pordenone e impedendo ai ramarri di festeggiare la promozione diretta; un 2-2 che ha confermato il buon momento della squadra di Giuseppe Galderisi, mentre la Sambenedettese ha perso a Rimini la quarta partita nelle ultime sette (una sola vittoria in questo periodo) e continua a faticare fuori casa, visto che l’ultimo successo esterno è datato addirittura primo dicembre. Aspettiamo allora che la diretta di Sambenedettese Gubbio abbia inizio; nel frattempo possiamo valutare le potenziali scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Sambenedettese Gubbio non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

Buone notizie per Giuseppe Magi, che recupera Biondi e Gelonese: il primo prenderà il posto dello squalificato Miceli completando una difesa che, con Fissore e Celjak, si dispone davanti ad Andrea Sala mentre il secondo comporrà il solito terzetto di centrocampo con Rocchi (o Signori) e Ilari, una linea mediana che sarà supportata dai due esterni che come sempre saranno Rapisarda e D’Ignazio. Davanti invece è confermato Stanco; ballottaggio a tre tra Calderini, Russotto e Di Massimo per l’altra maglia. Nel Gubbio torna Lo Porto, che quindi sarà schierato con Tofanari ed Espeche a protezione di Gabriele Marchegiani; Ferretti e Pedrelli i due laterali a tutta fascia con il compito di aiutare Alessio Benedetti e Davì. Sulla trequarti si piazzano De Silvestro e Daniele Casiraghi, salito a 6 gol stagionali con la doppietta al Pordenone; Plescia e Chinellato si giocano il posto da centravanti con il secondo che dà la sensazione di poter essere favorito, eventualmente Galderisi farà staffetta tra i due.



