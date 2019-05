Diretta Sampdoria Empoli/ Streaming video e tv: sfida da ex per Giampaolo (Serie A)

Sampdoria Empoli sarà diretta dall’arbitro Doveri, si gioca alle ore 15:00 di domenica 12 maggio e sarà una delle sfide della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Blucerchiati ormai fuori dalla corsa per l’Europa, in attesa di chiudere al meglio una stagione che ha riservato comunque soddisfazioni importanti, con i derby vinti e Fabio Quagliarella vicino al trionfo nella classifica marcatori, ma anche con un decimo posto che potrebbe ricalcare la stessa posizione ottenuta nei due campionati precedenti. Per l’Empoli però la trasferta a Marassi sarà vitale, i toscani dovranno provare a dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Fiorentina per riuscire a rincorrere una salvezza che al momento vede la squadra di Andreazzoli inseguire l’Udinese a 3 punti di distanza e il Genoa a 4.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Sampdoria Empoli sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 202 del satellite (Sky Sport Serie A) e seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA EMPOLI

Le probabili formazioni di Sampdoria Empoli, sfida che andrà in scena allo stadio Ferraris di Genova. Padroni di casa schierati da mister Giampaolo con un 4-3-1-2 con in campo dal primo minuto Audero, Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Sala, Praet, Ekdal, Ramirez, Defrel, Gabbiadini, Quagliarella. Risponderà l’Empoli di Andreazzoli con un 4-3-3 e questo undici titolare: Dragowski, Veseli, Silvestre, Nikolaou, Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac, Farias, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sampdoria favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Cagliari. Vittoria interna quotata 2.55 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.40 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.70 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.70 l’over 2.5 e 2.25 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA