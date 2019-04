Diretta Sampdoria Lazio/ Streaming video e tv: bella sfida a Marassi (Serie A)

Sampdoria Lazio, che sarà diretta dall’arbitro Maresca, va in scena sabato 27 aprile alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Una sorta di spareggio per l’Europa League, ultima chiamata per la Sampdoria che dopo diversi alti e bassi è incappata in un’altra giornata nera sul campo del Bologna, rischiando seriamente di rimanere fuori dall’Europa un’altra volta e di doversi accontentare di un piazzamento che non ripaga le attese che la squadra di Marco Giampaolo aveva saputo creare nel corso di una stagione a tratti entusiasmante. La Lazio invece ha incassato una clamorosa sconfitta interna contro il Chievo che ha di fatto spento il sogno Champions League, con Atalanta e Milan lontane 4 punti e la Roma 3. Una grande delusione per una squadra ambiziosa e che quest’anno non è riuscita a trovare la giusta continuità, dovendo rinunciare molto probabilmente ad un grande sogno già sfiorato e perso lo scorso anno in volata. Sampdoria e Lazio sono anche alle spalle del Torino e chi perderà questa sfida probabilmente vedrà allontanarsi anche la qualificazione in Europa League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Sampdoria Lazio sarà una sfida trasmessa in esclusiva per tutti gli abbonati Sky in diretta tv sul satellite, collegandosi sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A) oppure tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per seguire il match di Marassi in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ferraris di Genova. Padroni di casa in campo con il 4-3-1-2 impostato dall’allenatore Giampaolo, schierati con Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Risponderà la Lazio allenata da Inzaghi con un 3-5-2 e questo undici titolare: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile. Tra le fila dei biancocelesti mancheranno due pezzi da novanta come Milinkovic-Savic e Luis Alberto, entrambi espulsi nella rovinosa sconfitta interna contro il Chievo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita la Lazio per la vittoria esterna contro la Sampdoria. Vittoria in casa quotata 3.00 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.40 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 2.40 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 1.67 per l’over 2.5 e di 2.10 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA