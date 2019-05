Diretta Sampdoria Roma Primavera/ Streaming video e tv: liguri ancora a rischio

Sampdoria Roma primavera, diretta dall’arbitro Sajmir Kumara, domenica 12 maggio 2019 alle ore 10.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato Primavera 1. L’ultima sconfitta subita a Palermo ha rimesso nei guai i blucerchiati, che restano a +2 sul Genoa quartultimo ma restano ancora a rischio play out e conseguentemente di retrocessione. La Roma contro il Cagliari è incappata invece nel suo terzo pareggio consecutivo: le altre non corrono, basti pensare che nella scorsa giornata del campionato le squadre dal terzo all’ottavo posto non sono riuscite a ottenere una vittoria. Giallorossi terzi con un punto di vantaggio su Torino e Fiorentina, dovranno però confermarsi in questa volata finale per mantenere la terza piazza in vista dei play off.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Sampdoria Roma primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 60 di Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito sportitalia.com e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sampdoria Roma primavera nella 28^ giornata del campionato Primavera 1. Blucerchiati schierati con un 4-3-3 dal tecnico Simone Pavan con questo undici titolare: Krapikas; Doda, Farabegoli, Sorensen, Campeol; Benedetti, Peeters, Soomets; Mpie, Cabral, Bahlouli. Risponderà la Roma con un 4-3-3 disegnato dall’allenatore Alberto De Rossi e questa formazione: Cardinali; Parodi, Bianda, Trasciani, Semeraro; Riccardi, Pezzella, Greco; Besujen, Celar, Cangiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA